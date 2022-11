Leichlingen Das 40. Erdbeerfest des Schützenvereins

Leichlingen – Einen Jahrestag kann der Leichlinger Schützenverein Trompete 1904 am kommenden Wochenende bei seinem Erdbeerfest feiern: Das beliebte Sommerfest, bei dem sich alles rund um die traditionell an der Sandstraße angebauten roten Früchte dreht, findet am 15. und 16. Juni zum 40. Mal statt.

Am Samstag öffnen die Buden auf dem Festplatz neben dem Gasthaus zur Trompete an der Reusrather Straße um 14 Uhr. An diesem Nachmittag sind die freiwillige Feuerwehr Leichlingen, der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes, die Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft und das Technische Hilfswerk Leverkusen auf dem Gelände zu Gast. Die Rettungsdienste präsentieren sich, ihre Geräte und ihre Arbeit bei einer Fahrzeugschau.

An den Verpflegungsständen gibt es blechweise Erdbeer-Kuchen sowie Erdbeer-Bowle, -Eis und frisch gepflückte Früchte zum Mitnehmen. Am Sonntag, 16. Juni, beginnt das Fest um 11 Uhr. Auf dem Programm stehen dann Musik der Band Perfect Alibi, ein Ballon-Weitflug-Wettbewerb und die Wahl einer neuen Erdbeerkönigin oder eines -königs, die oder der gemeinsam mit dem Bürgermeister gekrönt werden sollen.

An beiden Tagen gibt es für die Kinder eine Hüpfburg, eine Torwand und einen Schminkstand. Ein Clown unterhält sie mit Tricks und Späßen. Am Glücksrad kann man Preise gewinnen. (hgb)

