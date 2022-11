Leichlingen Dorf-Funk hilft Senioren durch die Corona-Krise

Leichlingen – Besuche von Angehörigen sind verboten, alle gewohnten geselligen Veranstaltungen in den Heimen und im Gemeinschaftssaal, Gottesdienste und Konzerte wurden abgesagt. Dennoch will die Leitung des Pilgerheims Weltersbach seine 500 Senioren in der Zeit der Corona-Pandemie nicht alleine lassen. Um Kontakt zu den Bewohnern zu halten und sie zu unterhalten, nutzt das Diakoniewerk jetzt den Dorffunk: „Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und auf der Empore der Christuskirche ein provisorisches Fernsehstudio eingerichtet“, erklärt Geschäftsführer Joachim Noß: „Von dort werden ab sofort an verschiedenen Wochentagen, jeweils um 15.30 Uhr, Veranstaltungen wie Gymnastik, Gedächtnistraining und Liedersingen live übertragen.“

Die Mitarbeiter des Sozialen Dienstes können für ihren Service eine Technik nutzen, die es im Pilgerheim schon seit 1986 gibt. Damals wurde in Weltersbach ein Fernsehkanal installiert, auf dem bis heute die sonntäglichen Gottesdienste der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde aus der Christuskirche in die sechs Pflegeheime, 170 Wohnungen und Zimmer übertragen werden, damit auch nicht mehr mobile Bewohner daran teilnehmen können.

„Dass sowohl der Zutritt zu unseren Heimen als auch Veranstaltungen untersagt wurden, hat uns alle sehr betroffen gemacht. Wir haben nach Möglichkeiten gesucht, um unseren Bewohnern unter diesen besonderen Bedingungen wenigstens ein wenig Abwechslung im Alltag zu ermöglichen“, erklärt Joachim Noß: „Da lag es nahe, unsere vorhandenen technischen Möglichkeiten zu nutzen.“ Mit großer Begeisterung hätten seine Kolleginnen und Kollegen des Sozialen Dienstes das Studio eingerichtet und ein kreatives Programm vorbereitet.

Neben den Fernseh-Gottesdiensten wird im christlichen Pilgerheim schon seit vielen Jahren per Funk jeden Morgen um 8 Uhr eine Andacht in die Zimmer übertragen. Im Anschluss erhalten die Zuhörer Informationen zum Tag wie Geburtstagsgratulationen, Veranstaltungshinweise und Sprechzeiten der Ärzte. Auch der Speiseplan wird verlesen. (hgb)

Joachim Noß, Geschäftsführer des Pilgerheims