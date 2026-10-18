Es dauert ein bisschen, bis am Sonntagvormittag am Bechhauser Weg in Witzhelden die ersten Drachen fliegen. Zumindest, bis sie wirklich in die Höhe steigen und dort bleiben. Die Familien, die der Einladung der Jungen Union gefolgt waren, mussten warten, bis der richtige Wind weht, um ihre bunten Flieger in die Höhe steigen zu lassen.

Anfangs war es noch etwas windstill, da flogen noch wenige Drachen über dem Feld am Bechhauser Weg. Copyright: Niklas Pinner

Das Fest gibt es schon seit Jahrzehnten, wie Niklas Schunder, der Vorsitzende der JU in Leichlingen, zu berichten weiß. Immer zwei bis drei Wochen nach dem Erntedankfest in Witzhelden, das ist die Tradition. Wenn das Wetter mitspielt, können schon mal rund 200 Leute gleichzeitig auf dem Feld sein, das der Reithof Tiedmann laut Schunder jedes Jahr für die Aktion bereitstellt. „Die meisten kommen aus der Region“, so Schunder. Ein Reiz des Festes liegt seiner Einschätzung nach sicher auch in der Aussicht, die sich von der Höhe aus bietet: In der Ferne sind die Spitzen des Kölner Doms und der Colonius zu sehen.

Richard und Sabine Neugebauer sind mit ihrer Tochter Mia (4) das erste Mal auf den Drachenflugfest. Copyright: Niklas Pinner

Das bestätigt auch Farina Rohde. Sie und ihr Mann Tobias sind das erste Mal mit ihren beiden Kindern gekommen, Bruno ist dreieinhalb und Fee fast zwei. Tobias Rohde ist mehr oder weniger direkt nebenan aufgewachsen. Deshalb ist es nicht sein erster Besuch auf dem Drachenflugfest. Inzwischen lebt die Familie in Solingen.

Der Paw-Patrol-Drache sei zwar nicht der erste Drache, den Bruno bekommen hat, aber für das Drachenflugfest habe ihr Sohn einen neuen bekommen. „Ein tolles jährliches Event“ sei das Fest, sagen die Rohdes. Das bestätigen laut den Eltern die „vielen glücklichen Kinder“, die inzwischen auf dem Feld zu sehen sind.

Eins davon ist die vierjährige Mia. Sie ist mit ihren Eltern Richard Neugebauer und Sabine aus Leverkusen gekommen. „Über Facebook“ sei man auf das Drachenflugfest aufmerksam geworden, sagt Sabine Neugebauer. Auch wenn sie schon zuvor davon gehört habe.