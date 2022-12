Leichlingen Freitag startet das 13. Grammo-Festival im alten Stadtpark

Leichlingen – Bei den „Livelingen“-Konzerten sind Bühnenaufbau, Corona-Spielregeln und Einlasskontrollen auf dem Rasen bereits bestens erprobt worden – jetzt kann im alten Stadtpark am Busbahnhof das 13. Grammo-Festival laufen. Das dreitägige Musikfest hat traditionell am Pfingstwochenende seinen Stammplatz. Aber in der Pandemie-Zeit ist alles anders, darum ist es auf das kommende Wochenende vom 3. bis 5. September verschoben worden. Regionale Bands spielen bei dem Open-Air Rock und Pop, Blues und Soul. Es sind keine Anmeldungen und Vorab-Registrierungen notwendig.

Becherverkauf statt Eintritt

Statt eines Eintrittsgeldes werden Festivalbecher verkauft, die für den Getränkeausschank nötig sind. Wer noch einen Becher von einem „Livelingen“-Konzert hat, kann diesen mitbringen. Wertmarken von „Livelingen“ werden hingegen erst zu den nächsten Terminen der Reihe wieder angenommen. Das Grammo-Festival bekommt eigene Marken.

Maskenpflicht besteht nach wie vor nur beim Warten vor Verkaufsstellen und für das Personal. Eine Testpflicht für kulturelle Veranstaltungen unter 2500 Personen sieht die aktuelle Corona-Schutzverordnung nicht mehr vor. „Demnach müsste das Gelände nicht mehr eingezäunt werden“, erläutert Veranstalter Joshua Mers: „Weil genau das für uns immer ein extremer logistischer und teurer Aufwand ist, haben wir uns dazu entschlossen das Gelände frei zugänglich zu machen. Dennoch werden wir mit Hilfe eines Sicherheitsdienstes die 3-G-Regel kontrollieren“, kündigt er an.

Lokalmatadore und Hauptact am Samstagabend sind einmal mehr die Publikumslieblinge „Jim Button’s“. Das Bühnen-Programm für die drei Tage sieht wie folgt aus:

Freitag, 3. September: 17.30 Uhr Black Community (Soul, Rock, Pop); 19.30 Uhr Mr. B. Fetch (Cover)

Samstag, 4. September: 16 Uhr HB & The Random Players (Rock'n'Roll); 18 Uhr Baker's Breeze (Southern Rock); 20 Uhr Jim Button's (Rock-Cover)

Sonntag, 5. September: 14 Uhr Peter Nonn Blues Band (Blues); 16 Uhr Pirate Radio - the songs of John Hiatt; 18 Uhr Korn & Sauter (Rock'n'Roll); 20 Uhr Triple Sec & Friends (Acoustic Cover).