Eigentlich sollte der Entwurf schon am 3. Dezember eingebracht werden. Kämmerer Thomas Knabbe hat die Ratsmitglieder jetzt informiert, dass es später wird. Am Montag, 18. Januar, findet deshalb eine Sondersitzung des Rates statt. Dort wird auch ein erster Entwurf des Haushaltssicherungskonzepts vorgestellt, das wegen der angespannten finanziellen Lage nötig ist. Die Beratungen in den Ausschüssen sind für Februar und März 2027 geplant.

Warten auf Zahlen für das Schulzentrum

Die Zahlen des Kreises für die Kreisumlage 2027 und die Folgejahre liegen inzwischen vor. Bei den Kosten für das Großprojekt Schulzentrum fehlen aber noch die endgültigen Schätzungen. Die Verwaltung stimmt ab, wann welche Zahlungen fällig werden und welche Förderungen dazu passen. Erst dann kann alles in den Haushaltsentwurf. Das Schulzentrum betrifft dieses und die kommenden Jahre stark. Deshalb will die Verwaltung einen Entwurf vorlegen, der auf möglichst verlässlichen Zahlen beruht und nicht auf vielen Annahmen. Das Schulzentrum soll weiterhin wie geplant gebaut werden.

Am 30. November stellt die Verwaltung im Haupt- und Finanzausschuss (HuF) einen Vorschlag vor, wie es mit der vom Rat gewünschten Konsolidierungsgruppe weitergeht. Der Haupt- und Finanzausschuss trifft sich dafür am 15. Dezember zu einer ersten Sondersitzung, die sich nur mit dem Sparen beschäftigt. (vl)