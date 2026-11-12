Wie viel Platz brauchen die Schulen in Leichlingen künftig für den Sportunterricht? Mit dieser Frage hat sich der Sonderausschuss Schulzentrum am Dienstag befasst. Eine Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass Gymnasium und Sekundarschule zusammen zehn bis elf Halleneinheiten benötigen. Der Ausschuss beschloss einstimmig, diesen Bedarf in die weitere Gesamtplanung aufzunehmen. Außerdem soll geprüft werden, ob die bislang angedachte Dreifeldhalle um ein weiteres Sportfeld erweitert werden kann.

Vier Hallenfelder als mögliche Lösung

Für das Gymnasium werden rund 6,3 Halleneinheiten angesetzt, für die Sekundarschule weitere 4,7. Die bisher vorgesehene Dreifeldhalle wäre nicht groß genug. Eine Erweiterung auf vier Felder ist allerdings noch nicht beschlossen. Zunächst soll geprüft werden, ob sie sich am vorgesehenen Standort umsetzen lässt: auf dem Grundstück der bisherigen Hauptschulsporthalle hinter dem Bürgerhaus. Für einen Neubau müsste die bestehende Halle weichen.

Nach den Informationen aus der Ausschusssitzung ist ein Unternehmen bereits mit der Erstellung eines Abrisskonzepts beauftragt worden. Zusätzlich ist eine angegliederte Judohalle im Gespräch. Sie könnte auch für kleinere Gruppen und weitere schulische Angebote genutzt werden. Reguläre Hallenflächen kann sie jedoch nicht ersetzen. Bei der weiteren Planung müssen auch die vorhandenen Sportstätten berücksichtigt werden. Die Halle in der Balker Aue bietet nach Angaben der Schulverwaltung zwei nutzbare Halleneinheiten. Neben der Zahl der verfügbaren Flächen spielen deshalb auch Wege und die Abstimmung darüber, wer wann die Halle nutzt, eine Rolle. Während der Unterrichtszeiten sollen die Schülerinnen und Schüler Vorrang haben.

Eicherhoffeld bleibt bei den Stellplätzen vorn

Auch in der Parkplatzfrage gibt es einen neuen konkreten Sachstand. Für den Bedarf von rund 150 Stellplätzen hat die Verwaltung drei Varianten untersucht: eine Parkpalette am Pastorat, einen ebenerdigen Parkplatz am Eicherhoffeld sowie ein mehrgeschossiges Parkhaus auf derselben Fläche. In der Bewertung spricht vieles für die ebenerdige Lösung am Eicherhoffeld.

Der Standort ist über Am Hammer und die Kreisstraße 1 gut erreichbar und gehört der Stadt. Zudem wäre diese Variante deutlich günstiger als ein mehrgeschossiges Parkhaus. Die geschätzten Baukosten für den ebenerdigen Parkplatz liegen bei rund 1,35 bis 1,81 Millionen Euro. Für ein Parkhaus werden dagegen etwa 2,92 bis 4,28 Millionen Euro veranschlagt. Auch die jährlichen Aufwendungen für Betrieb und Instandhaltung wären bei der mehrgeschossigen Variante deutlich höher.

Die Verwaltung empfiehlt, die Variante am Pastorat nicht weiterzuverfolgen und stattdessen den ebenerdigen Parkplatz am Eicherhoffeld zu planen. Dabei sollen Begrünung, eine sichere Zufahrt und möglichst wenig Flächenversiegelung berücksichtigt werden. Bis Ende 2027 sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen sein.