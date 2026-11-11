Zum angebrochenen Schuljahr 2026/2027 gibt es in Leichlingen so viele neue Schülerinnen und Schüler wie in den vergangenen 36 Jahren nicht. Das weist die Schülerstatistik aus, die die Stadtverwaltung der Politik im kommenden Sitzungsturnus zur Kenntnis gibt. Mit 156 Kindern und Jugendlichen mehr kommt die Blütenstadt auf genau 2922 Schülerinnen und Schüler. Auf eine ähnliche Zahl neuer Kinder und Jugendlicher an den Schulen der Blütenstadt kommt nur das Schuljahr 1998/1999, damals waren es 154.

Bei den Grundschülerinnen und Grundschülern ist die Zahl nur unwesentlich um zwölf auf 1157 gestiegen. Die größte Grundschule ist die an der Uferstraße (285 Schüler in zwölf Klassen), gefolgt von der GGS Witzhelden (261 Schüler in zwölf Klassen) und der GGS Büscherhof (256 Schüler in zwölf Klassen). Zur Katholischen Grundschule Kirchstraße gehen 228 Kinder, verteilt auf zehn Klassen, und zur GGS Bennert 127, sie werden jahrgangsübergreifend unterrichtet.

1765 junge Menschen besuchen die Sekundarstufen I und II, also die Mittel- und die Oberstufe. Das sind 144 mehr als im Schuljahr zuvor. Das ist der größte jährliche Anstieg seit 1989/90. Bis dahin reichen die Angaben der Stadt zurück. Das Gymnasium hat derzeit 754 Schülerinnen und Schüler (28 Klassen), die Sekundarschule 708.

Andrang an der Sekundarschule

Beide weiterführenden Schulen sind zukünftig von großen Veränderungen betroffen. Weil erhöhte PCB-Werte gemessen wurden, plant die Stadt das gesamte Schulzentrum Am Hammer neu – Leichlingens wohl größtes Projekt seit Jahrzehnten. Die Sekundarschule, die in diesem Zuge neu gebaut wird, soll jetzt dauerhaft und offiziell fünfzügig werden, wie es in einer Verwaltungsvorlage vorgeschlagen wird.

Die Schülerzahlen in Leichlingen seit dem Schuljahr 1989/1990 Copyright: Peter Seidel/Langdock

Vor gut zehn Jahren sei die Schule mit vier Zügen, also Klassen pro Stufe, gegründet worden. Schülerinnen und Schüler vom fünften bis zum einschließlich zehnten Schuljahr werden dort im offenen Ganztag unterrichtet und betreut. Weil sich die Schule aber großer Beliebtheit erfreue, stiegen die Anmeldezahlen, so die Stadt.

Deshalb hat sie in den vergangenen vier Jahren in der Stufe fünf sogenannte „Mehrklassen“ gebildet – also fünf statt vier Klassen in der untersten Jahrgangsstufe. Das sei essenziell gewesen, „um der Nachfrage nach Beschulung an der Sekundarschule gerecht zu werden“. Das Vorgehen war mit der Bezirksregierung abgestimmt, aber eine Ausnahme: „Das Instrument der Mehrklassenbildung ist allerdings lediglich ein Instrument für punktuelle Anpassungen und kann nun nicht weiter umgesetzt werden.“ Deshalb will die Bezirksregierung, dass die Sekundarschule offiziell fünfzügig wird.

Notwendig für die Weiterführung eines qualitativ hochwertigen Unterrichts ist die räumliche und sächliche Ausstattung Aus der Verwaltungsvorlange

Denn der Schulentwicklungsplan zeige, dass eine grundsätzliche Fünfzügigkeit erforderlich sei: „Notwendig für die Weiterführung eines qualitativ hochwertigen Unterrichts ist die räumliche und sächliche Ausstattung.“ Die Klassengrößen könnten in den kommenden Jahren bei vier Zügen weiter anwachsen, auch, weil es Schülerinnen und Schüler gibt, die vom Gymnasium auf die Sekundarschule wechseln. Das habe man auch schon in den Planungen der neu zu bauenden Schule berücksichtigt.

Bisher hat die Stadt für den fünften Zug in der Jahrgangsstufe fünf zwei Klassen in Container verlagert. Für 2027/2028 sollen vier weitere Container aufgestellt werden. Denn dann verlässt der dreizügige Zehnerjahrgang die Schule. Die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler wird also steigen.

Der politische Beschluss ist die Grundlage für die weitere Planung, so die Stadt. Ohne ihn müssten wahrscheinlich Kinder und Jugendliche von der Sekundarschule abgelehnt werden. Nach dem Beschluss gehen Stadt und Schulleitung in die Planung, was die Ausstattung und Belegung der Räume angeht. Ist dieser Plan ausgearbeitet, kann die Bezirksregierung – auch auf Grundlage der Schulentwicklungsplanung – die Fünfzügigkeit offiziell genehmigen.