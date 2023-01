Burscheid – Das Kommunale Integrationszentrum (KI) des Rheinisch-Bergischen Kreises unterstützt ukrainische Kinder beim Schulbesuch in Leichlingen. In der Regel ist das KI die erste Anlaufstelle für ukrainische Eltern, die ihre Kinder an einer Schule anmelden möchten.

Eltern erhalten Hilfe

Doch aktuell sind Ausnahmen möglich: Um Kindern möglichst schnell eine Tagesstruktur und das Gefühl der Sicherheit nach ihrer traumatischen Flucht zu ermöglichen, können Geflüchtete auch direkt in den Schulen vorstellig werden, informiert der Kreis.

Eltern, die sich jedoch an das KI wenden, erhalten Informationen zum Schulsystem, über den Ablauf der Anmeldung, die Bedeutung der verschiedenen Schulabschlüsse, bekommen Sprachpaten vermittelt und werden für die Schuleingangsuntersuchung an das Gesundheitsamt weitergeleitet.

Das KI ist bei Beratungsbedarf per E-Mail an KI-SE-Beratung@rbk-online.de oder telefonisch unter 02202/133100 erreichbar.

Aktuelle Informationen, wie viele ukrainische Kinder sich derzeit in Leichlingen befinden, liegen nicht vor. Ende März waren es nach städtischen Angaben 15 bis 20.

Barbara Gerhards-Engels, Schulamtsdirektorin des Kreises, nennt die Herausforderungen eine „Herkulesaufgabe“. An vielen Schulen seien Willkommensklassen eingerichtet oder geplant. Die Zuordnung zu einem Bildungsgang erfolge derweil erst zu einem späteren Zeitpunkt. Nun gehe es zunächst darum, den Kindern schnellstmöglich das Erlernen der deutschen Sprache zu ermöglichen.