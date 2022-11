Leichlingen Kummerkasten für viele Krisen

Leichlingen – Stress mit Lehrern, Freunden oder Eltern, Streit im Klassenzimmer, Mobbing auf Facebook, Prügelei auf dem Schulhof, Depri-Stimmung, Prüfungsangst, Suchtprobleme – alles Fälle für Jessica Meier. Die 29-jährige Sozialpädagogin ist die neue Schulsozialarbeiterin der Stadt Leichlingen. Die junge Frau ist in dieser Funktion Ansprechpartnerin für 1650 Kinder und Jugendliche der weiterführenden Schulen im Schulzentrum Am Hammer.

Die Nachfolgerin von Sarah Trump, die im März 2018 ins Jugendamt im Rathaus gewechselt ist, ist bereits seit November vergangenen Jahres im Einsatz. Ihr Büro hat sie in der Sekundarschule (siehe „Mit Briefkasten“). Die Düsseldorferin ist staatlich anerkannte Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin, hat Erziehungswissenschaften studiert und ihren Master mit Schwerpunkt Jugendhilfe gemacht. Bevor sie sich mit Erfolg auf die vakante Stelle in Leichlingen beworben hat, war sie bei einem Kölner Erlebnispädagogik-Veranstalter beschäftigt. „Ich bin präsent, habe guten Zulauf“, berichtete sie jetzt, dass sie bei der Schülerschaft als Ansprechpartnerin akzeptiert ist, ihr Netzwerk zu Lehrern, Eltern, Jugendzentrum, Beratungsstellen, Arbeitskreisen und Kooperationspartnern aufgespannt hat. Einarbeiten muss sie sich hingegen erst noch in die Straßensozialarbeit, die einen kleinen Teil ihrer Stellenbeschreibung ausmacht.

Regelmäßige Sprechstunden stimmt sie zurzeit noch mit den drei Schulen ab. Aber auch in den Pausen, im Lehrerzimmer und in der Mensa will sie ansprechbar sein. Für Eltern ist sie mittwochs ab 14.30 Uhr da. Wer bei ihr in Raum 050 anklopft, könne sich darauf verlassen, dass „alles, was besprochen wird, erstmal vertraulich ist“, versichert sie.

Für schwere Konflikte wie Mobbing verfolgt sie den No-Blame-Approach, eine Krisen-Intervention, die mit Solidarität statt Strafen Lösungen erarbeite. Aber auch präventiv bietet sie Klassen nach Absprache mit den Lehrern und in Kooperation mit dem Jugendzentrum soziale Kompetenztrainings an. Im vergangenen Halbjahr waren es bereits acht. Übungen fürs Leben ohne Streit und Mobbing, in der Schule – und überhaupt.

MIT BRIEFKASTEN

Ihr Büro hat Schulsozialarbeiterin Jessica Meier in Raum 050 der Sekundarschule Am Hammer 8. Telefonisch ist sie unter ? 02175 / 70 93 96 60 sowie mobil oder per SMS unter ? 0173 706 74 43 erreichbar. Kontakt kann man auch über Facebook, Instagram und per E-Mail aufnehmen. Und neben allen digitalen Kanälen hat sie am Büro auch einen Briefkasten. (hgb)

schulsozialarbeit@

leichlingen.de