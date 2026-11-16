Der Leichlinger Karneval hat zwei neue Regenten: Lena I. (Lena Kromer) und Elena I. (Elena Bogdanov) sind am Samstagabend, 14. November, in der Stadthalle Bergisch Neukirchen feierlich zu Kinderprinzessinnen der Session 2026/2027 proklamiert worden. Bürgermeister Maurice Winter übernahm die offizielle Amtseinführung. Den Auftakt des Abends bildete um 19 Uhr der Einmarsch der Standarten der Mitgliedsvereine der Vereinigung Leichlinger Karneval (VLK). Begleitet wurden sie von den Ehrensenatoren des Festkomitees Leichlinger Karneval (FLK), der amtierenden Prinzessin Nadine I., den designierten Kinderprinzessinnen und VLK-Präsident David Goossens.

Im Rahmen des offiziellen Programms nahmen die Ehrensenatoren mit Thomas Schoppmann ein neues Mitglied in ihre Reihen auf. Anschließend folgte mit der Proklamation der beiden Kinderprinzessinnen der Höhepunkt des Abends. Ein besonderer Moment war die Übergabe der närrischen Regentschaft: Nadine I. verabschiedete sich aus ihrem Amt und überreichte Lena I. und Elena I. symbolisch das Zepter. Mit ihrem Segen gab sie den beiden Nachfolgerinnen die besten Wünsche für ihre bevorstehende Session mit auf den Weg.

Social Media und der Druck perfekt zu sein

Gegen 21 Uhr präsentierten die frisch proklamierten Kinderprinzessinnen erstmals ihr eigenes Sessionsprogramm. Unterstützt wurden sie dabei vom JTSC Blau-Weiß Leichlingen, der den Auftritt tänzerisch begleitete. Inhaltlich widmen sich Lena I. und Elena I. einem Thema, das viele Kinder und Jugendliche beschäftigt: dem Einfluss sozialer Medien und dem damit verbundenen Druck, ständig perfekt sein zu müssen. Die beiden jungen Tollitäten greifen die Erwartungen auf, die durch soziale Netzwerke entstehen, und zeigen, wie sehr der Wunsch nach Anerkennung und einem vermeintlich perfekten Auftritt den Alltag junger Menschen beeinflussen kann. Ihr Programm soll zum Nachdenken anregen, ohne den Spaß am Karneval zu verlieren.

Den Abschluss des Bühnenprogramms bildeten die Paveier, die mit ihren bekannten kölschen Liedern für beste Stimmung sorgten. Copyright: Vereinigung Leichlinger Karneval

Paveier als musikalischer Höhepunkt

Auch die weiteren Auftritte boten den Gästen eine abwechslungsreiche Mischung aus Musik, Tanz und Unterhaltung. Für den Auftakt sorgte „Rotznas“. Kabarettist Wolfgang Trepper brachte anschließend das Publikum zum Lachen. Die Brass-Band Fetzblech heizte dem Publikum mit ihren energiegeladenen Klängen ordentlich ein.

Der TSV Rhein-Wupper begeisterte mit einer tänzerischen Darbietung. „Die Hopfenkehlchen“ sorgten für zusätzliche musikalische Unterhaltung. Den Abschluss des Bühnenprogramms bildeten die Paveier, die mit ihren bekannten kölschen Liedern für beste Stimmung sorgten. Durch den Abend führte VLK-Präsident David Goossens. Die musikalische Begleitung übernahm Bodo Dülberg. (vl)