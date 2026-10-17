257 Gewinne im Gesamtwert von 10.830 Euro warten in diesem Jahr auf Käuferinnen und Käufer der Adventskalender des Lions Clubs Leichlingen. Der Erlös kommt bedürftigen und unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Blütenstadt zugute. Die Löwen von Berg haben die diesjährige Aktion 2026 mit prominenter Unterstützung initiiert: Bürgermeister Maurice Winter übernimmt die Schirmherrschaft für die Benefizaktion, die in diesem Jahr zum 24. Mal in Folge stattfindet.

Der Verkauf beginnt am Mittwoch, 21. Oktober, auf dem Leichlinger Wochenmarkt. Insgesamt 2500 Kalender werden aufgelegt. Der Preis bleibt mit fünf Euro pro Stück seit Jahren konstant. Abzüglich der Herstellungskosten kommt der Erlös vollständig Menschen in der Blütenstadt zugute. Über die bisherigen Kalenderaktionen hinweg hat der Lions Club nach eigenen Angaben bereits fast 170.000 Euro gesammelt.

257 Gewinne im Wert von mehr als 10.000 Euro

Hinter den 24 Türchen verbergen sich zahlreiche Gewinne. Insgesamt 101 Sponsoren, überwiegend Geschäftsleute aus Leichlingen, beteiligen sich an der diesjährigen Aktion. Sie stellen 257 Sachpreise und Warengutscheine im Gesamtwert von 10.830 Euro zur Verfügung. Damit überschritt der Wert der Gewinne erstmals die Marke von 10.000 Euro. Im Vorjahr waren es noch 233 Preise im Wert von 8204 Euro gewesen.

Als Hauptsponsor unterstützt die Kfz-Meisterwerkstatt Alfers die Aktion mit Gutscheinen im Gesamtwert von 1500 Euro. Weitere Gewinne stammen unter anderem von Kieser-Kraft-Training, dem Amoink-Tattoo-Studio, Orthopädische Einlagen Mergel, dem KSM-Kraftraum und dem Autocenter Teichmann. Hinzu kommen Gutscheine für Restaurants, Kosmetikangebote und weitere Leichlinger Geschäfte. Statistisch gesehen gewinnt etwa jeder zehnte Kalender. Jeder Kalender verfügte über eine eigene Nummer, die zugleich als Losnummer diente.

Motiv zeigte Leichlingen und Witzhelden

Das diesjährige Kalendermotiv stammt von der Leichlinger Künstlerin Silvia Bergmann, die als Kunstlehrerin an der Carl-Fuhlrott-Schule in Düsseldorf tätig war. Ihr Motiv zeigt Leichlingen und Witzhelden mit der neuen Brücke und dem Funkturm.

Hinter den einzelnen Türchen wurden die Sponsoren der jeweiligen Tagesgewinne vorgestellt. Die Gewinnzahlen veröffentlicht der Lions Club ab dem 1. Dezember täglich auf seiner Internetseite. Zusätzlich hängen die Zahlen in Leichlinger Buchhandlungen aus. Gewinner können ihren Preis mit dem Originalkalender direkt beim jeweiligen Sponsor abholen.

Kalender an mehreren Verkaufsstellen erhältlich

Neben dem Wochenmarkt werden die Kalender bis zum 30. November erhältlich sein, solange der Vorrat reicht. In Leichlingen können Interessierte sie während der Öffnungszeiten in der Buchhandlung Langen und der Buchhandlung Pavlik kaufen. In Witzhelden werden sie außerdem im Haarstudio Deus und im Witzheldener Büdchen angeboten.

Zu den vorgesehenen Empfängern gehören unter anderem Bedürftige, die von karitativen Einrichtungen wie Caritas und Diakonie betreut werden, Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen sowie ältere Menschen mit kleinen Renten. Auch die Leichlinger Tafel soll von der Unterstützung profitieren.