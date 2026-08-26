Am „Alten vom Berge“ haben die Arbeiten begonnen: Die Kirchenfenster der evangelischen Kirche in Witzhelden werden derzeit renoviert. Dafür ist das Gotteshaus an der Straßenseite und an der Giebelseite in Richtung Pfarrhaus eingerüstet. Das bestätigt Gerd Bunk, 1. Vorsitzender des Kirchbauvereins Witzhelden.

Die Sanierung erfolgt in mehreren Abschnitten. Zunächst werden die derzeit eingerüsteten Bereiche bearbeitet. Das Gerüst soll möglichst zum Erntedankfest Anfang Oktober wieder abgebaut werden. Danach soll ein weiterer Fensterbereich folgen. Damit ist die Sanierung nicht nach dem ersten Bauabschnitt abgeschlossen, sondern soll schrittweise fortgesetzt werden. Für einen Bauabschnitt wurden Kosten in einer Größenordnung von etwa 12.000 bis 15.000 Euro genannt. Der Kirchbauverein engagiert sich seit vielen Jahren für den Erhalt des historischen Gotteshauses und unterstützt die notwendigen Sanierungsarbeiten.

Der Kirchbauverein Witzhelden unterstützt die schrittweise Sanierung des historischen Gotteshauses und setzt sich für dessen Erhalt ein. Copyright: Niklas Pinner

Bei der Restaurierung geht es nicht allein um die Kirchenfenster. Auch das historische Erscheinungsbild der Kirche soll bewahrt werden. Bunk berichtet von Untersuchungen, die im Zuge einer Renovierung Ende der 1980er-Jahre vorgenommen wurden. Dabei seien verschiedene Farbschichten im Innenraum untersucht worden. Die heute sichtbare Farbgebung entspreche demnach der historischen Gestaltung. Der „Alte vom Berge“ vereint verschiedene Epochen der Witzheldener Baugeschichte. Der Turm stammt aus dem 12. Jahrhundert. Das heutige Kirchenschiff wurde im 18. Jahrhundert anstelle eines Vorgängerbaus errichtet.

Mit der Sanierung der Kirchenfenster wird die Erhaltung des historischen Gotteshauses fortgesetzt. Für den Kirchbauverein und die Kirchengemeinde geht es dabei nicht nur um den Erhalt der Bausubstanz, sondern auch darum, den „Alten vom Berge“ für die nächste Generation zu bewahren.