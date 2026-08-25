Der Neue weiß, wovon er spricht. Das legt zumindest seine Vita nahe: 15 Jahre war Christopher Winter als Hauptamtler beim Solinger Sportbund aktiv, davon zehn Jahre als Geschäftsführer. Seit mehr als 30 Jahren ist er Badmintonspieler im TV Witzhelden. Wie das Ehrenamt funktioniert, welche Herausforderungen bestehen und was den Tausenden engagierten Menschen in Leichlingen helfen könnte – das kennt der neue Ehrenamtskoordinator der Stadt Leichlingen aus eigener Erfahrung.

Am 1. August hat der 39-jährige Familienvater die neu geschaffene Stelle im Leichlinger Rathaus angetreten. Die Stärkung des Ehrenamts war ein zentrales Thema, mit dem Bürgermeister Maurice Winter im vergangenen Jahr Wahlkampf gemacht hatte. Sein Namensvetter – nicht verwandt oder verschwägert – soll als Ansprechpartner für diejenigen in Leichlingen fungieren, die in Vereinen aktiv sind, in der Nachbarschaftshilfe etwas auf die Beine stellen oder sich anderweitig ehrenamtlich engagieren.

Denn der Bedarf nach einem solchen Ansprechpartner scheint da zu sein, wie Christopher Winter schon nach wenigen Wochen zu berichten weiß. Und Maurice Winter sieht das genauso. Leichlingen braucht ihrer Ansicht nach jemanden, der die Verbindungsstelle zu den verschiedenen Fachämtern im Rathaus ist. Denn dass bei einer von außen simpel erscheinenden Anfrage oft mehrere Stellen im Rathaus eingebunden sind, weiß außerhalb des behördlichen Betriebs wohl kaum jemand. Und genau da kommt Christopher Winter ins Spiel.

Ohne Ehrenamt wäre die Stadt weniger attraktiv Christopher Winter, Ehrenamtskoordinator

Intern soll er laut dem Bürgermeister zudem eine ähnliche Rolle übernehmen, er ist auch als Projektmanager eingestellt. Das heißt, er vernetzt einzelne Abteilungen innerhalb der Verwaltung bei verschiedenen Projekten.

Nach außen ist er aber vor allem das neue Gesicht der Stadtverwaltung zum Thema Ehrenamt. „Leichlingen hat weit mehr als 100 Vereine“, sagt Bürgermeister Winter. Die leisteten Unglaubliches. Ohne deren Engagement würde es viele Angebote in der Blütenstadt gar nicht geben. Das könne eine Verwaltung nicht leisten. Wobei die beiden Winters explizit erwähnen, dass es nicht nur um Vereine geht. Es gebe viele Menschen, die sich auch außerhalb von geschlossenen Strukturen für ihre Mitmenschen und die Stadtgesellschaft einsetzten. Nachbarschaftshilfen zum Beispiel.

„Ohne Ehrenamt wäre die Stadt weniger attraktiv“, fasst der neue Ehrenamtskordinator prägnant zusammen. Ohne die „abertausenden Stunden“, die diese Menschen investierten. Er wolle für die engagierten Menschen kurze Wege schaffen. Etwa 8000 Personen, so habe er es aus einer Statistik für ganz Deutschland heruntergebrochen, stellten in der Blütenstadt etwas ehrenamtlich auf die Beine. Und die stehen – häufiger, als sie es wollen – vor lästigen Genehmigungsverfahren und zu viel Bürokratie. Die zu reduzieren sei ein Ziel, sagen Ehrenamtskoordinator und Bürgermeister.

Vernetzung hat schon begonnen

Seine ersten Wochen hat Christopher Winter damit verbracht, das Haus und schon die ersten Ehrenamtler kennenzulernen. Ein aktuelles Thema ist die Ehrenamtskarte. Jeder, der sich im Jahr seit mindestens zwei Jahren mindestens 200 Stunden engagiert und mindestens 16 Jahre alt ist, hat Anspruch auf die vom Land NRW ausgestellte Karte, die Vergüngstigungen in verschiedenen Bereichen mit sich bringt. Für Leichlingen will Christopher Winter das noch ausbauen: Er hätte gern, dass Einzelhändler und Gastronomen einsteigen. Zum Beispiel durch Rabattaktionen für Ehrenamtskartenträger. Damit sollen sie in ihrer Stadt die Würdigung für die Ehrenamtler sichtbarer machen.

Auch den Ehrenamtspreis, den die Stadt in Kürze wieder ausschreibt und der mit 5000 Euro dotiert ist, betreut der neue Ehrenamtskorrdinator. Ab dem 29. September steht Christopher Winter jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr nach Terminvereinbarung in einer Ehrenamtssprechstunde bereit. Für den 28. Oktober plant er eine Veranstaltung mit dem Titel „Ehrenamt bewegt Leichlingen“, eine Art Netzwerktreffen. Die ersten Einladungen sind schon raus.

Für 2027 wolle man sich dem jungen Engagement widmen, dafür soll ein Preis für Menschen zwischen 16 und Ende 20 ausgeschrieben werden, die sich für die Stadtgesellschaft engagieren. So könnten sie als Vorbilder für Altersgenossen dienen, stellt sich der Ehrenamtskoordinator vor. Auch eine Workshopreihe will er ins Leben rufen, die sich mit Themen beschäftigt, die Ehrenamtler umtreiben: KI zum Beispiel, Fördermittelgenerierung, Digitalisierung, Marketing und mehr.

Auch wer Lust hat, sich ehrenamtlich zu engagieren, aber noch nicht weiß, wo, kann sich bei Christopher Winter melden. Es sei auch möglich, Termine außerhalb der Dienstagssprechstunde zu machen. Erreichbar ist Christopher Winter ab sofort per E-Mail und per Whatsapp unter 0172/6486281.

ehrenamt@leichlingen.de