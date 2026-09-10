Wenn am Sonntag, 4. Oktober, unter dem Motto „77 Mal Hand in Hand, wir sehn’ uns gleich am Ochsenstand“ wieder der Erntedankumzug durchs Höhendorf zieht, ist der Höhepunkt des größten Leichlinger Volksfests erreicht. Tausende Besucherinnen und Besucher besuchen jedes Jahr das Erntedankfest in Witzhelden. Und auch die 77. Auflage verspricht wieder, eine große Party zu werden.

Das Datum ist wie so vieles an diesem Fest Tradition: das erste Oktoberwochenende. Das ist in diesem Jahr Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. Oktober. Für die Organisatorinnen und Organisatoren des Arbeitskreises Erntedankfest (Teil des Verkehrs- und Verschönerungsvereins) ist das Wochenende jedes Mal ein Kraftakt. Rund 300 Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler sorgen auch in diesem Jahr wieder dafür, dass alles läuft.

Das Festwochenende beginnt freitags um 19.49 Uhr mit der Band „Optical Desaster“ auf dem Marktplatz, danach legt ein DJ auf. Samstags geht es um 15 Uhr los mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche, der Frauenchor Metzholz singt. Die amtierende Erntekönigin Sandra Pauly wird um 16 Uhr den Ochsen am Spieß anschneiden und den Erntebaum aufrichten. Damit ist das Fest dann offiziell eröffnet. Währenddessen singen und tanzen der MGV Herscheid, der Chor Liederkranz Metzholz, die Landjugend Leichlingen, der Hegering Burscheid/Leverkusen und die Dabringhausener Musikanten. Im Weingarten spielt der Australier Brad Marr, um 20 Uhr steht die Gruppe „Big Block“ auf dem Marktplatz auf der Bühne.

Anwohner sollen Häuser schmücken

Sonntags ist für 11 Uhr ein zünftiger Frühschoppen auf dem Markt geplant, bevor am Mittag der Umzug beginnt. Start ist der Sportplatz, von dort geht es durch den Ortskern bis nach Kuhle. Da wendet der Zug, der aus zahlreichen Gruppen, Traktoren und Kapellen besteht, und geht zurück ins Zentrum, wo er am „Plan B“ endet. Die Organisatorinnen und Organisatoren bitten die Witzheldener darum, ihre Häuser, Gärten und Balkone für den Zug zu schmücken.

Die Gruppe, die das Erntemotto am besten umsetzt, bekommt 100 Euro Freiverzehr für das Fest. Sandy Pauly verkauft nach dem Zug im Ortskern Obst, Gemüse, Blumen und andere landwirtschaftliche Produkte vom Erntewagen. Dessen Dekoration stiften die landwirtschaftlichen Betriebe aus Witzhelden und Umgebung.

Um 17.30 Uhr spielt die Band „Proms“, um 21.30 Uhr finden der große Zapfenstreich, gespielt vom Blasorchester MV Thier, sowie ein Fackelzug statt. Dafür sollen Anwohnerinnen und Anwohner Kerzen in ihre Fenster stellen.

Das ganze Wochenende dabei sind die Kürbisfarm mit ihren Strohfiguren, die „Leichlinger Kinderfee“ um ihre Figur „Gretchen“, die Schminkfarm und die Tombola, deren Erlös dem Verein „Leverkusener Frühchen“ zugutekommt.

Von Freitag, 2. Oktober, 12 Uhr, wird die Solinger Straße ab dem Edeka in den Ort, und der gesamte Ortskern von freitags, 18 Uhr, bis sonntags, 0 Uhr, komplett gesperrt. Eine Ortsdurchfahrt wird nicht möglich sein. Das Erntedankteam empfiehlt, das Witzheldener Zentrum großräumig zu umfahren. Die Sperrungen betreffen im Einzelnen die Burscheider Straße (L359) ab Marktplatz, die Leichlinger Straße (L294) ab der katholischen Kirche, die Solinger Straße (L359) ab Grundschule und die Hauptstraße (L294) ab Sparkasse.

Alle Informationen gibt es auch auf der neu gestalteten Internetseite und im kostenlosen Whatsapp-Kanal „Erntedankfest Witzhelden 2026“

www.witzhelden-erntedankfest.de

https://whatsapp.com/channel/0029VaCHuEUKrWQnYaXON827.