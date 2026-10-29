Manchmal muss man nur ein bisschen genauer hinsehen. Ein Denkmal, an dem täglich Menschen vorbeigehen, eine besondere Hausfassade oder ein versteckter Ort mit Geschichte: Leichlingen steckt voller kleiner Geheimnisse. Doch wer kennt sie alle? Ina Block möchte die Menschen dazu bringen, ihre Stadt neu zu entdecken. Dafür hat die 57-jährige Lehrerin einen Rätsel-Adventskalender gestaltet.

Seit rund 25 Jahren lebt Ina Block in Leichlingen. Ursprünglich stammt sie aus Sachsen, über Bayern führte ihr Weg in die Blütenstadt. Sie widmet sich der Fotografie, liest und reist gern und ist viel zu Fuß unterwegs – mit ihrer Familie und mit Freunden. Dabei fiel ihr immer wieder auf, wie viele interessante Dinge es in Leichlingen gibt. „Ich habe mich immer gefragt, ob die Leute eigentlich wissen, was sich dahinter verbirgt“, erzählt sie. Ist es ein Denkmal? Hat dort eine berühmte Persönlichkeit gelebt? Oder erinnert ein Ort an ein Ereignis aus der Geschichte? Aus diesen Fragen entwickelte sich die Idee, einen Adventskalender für Leichlingen zu gestalten.

Ich habe mich immer gefragt, ob die Leute eigentlich wissen, was sich dahinter verbirgt. Ina Block, Lehrerin aus Leichlingen

Das Prinzip ist einfach: Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein Rätselbild, das einen Ort oder ein Detail aus Leichlingen zeigt. Die Auflösung folgt jeweils am nächsten Tag, zusammen mit dem nächsten Motiv. So können die Leichlingerinnen und Leichlinger täglich miträtseln und gleichzeitig mehr über ihre Stadt erfahren. Das erste Bild zeigt ein Denkmal im Stadtpark. Es erinnert an den Ingenieur und Seilbahnpionier Julius Pohlig, der 1842 in Leichlingen geboren wurde.

Bei der Auswahl der Motive war Ina Block wichtig, nicht nur die bekannten Sehenswürdigkeiten aufzunehmen. Sie wollte auch Orte zeigen, an denen viele Menschen achtlos vorbeigehen. Der Kalender sei, sagt sie, „ein guter Mix aus Personen, Denkmälern und besonderen Orten“. Selbst bei zwei Probeläufen mit Freunden stellte sich heraus, dass auch Menschen, die in Leichlingen leben, längst nicht alles kannten. Einer ihrer persönlichen Lieblingsorte ist das Café Ladezone, das sich hinter einem der Türchen verbirgt.

„Leichlingen hat so viel zu bieten.“

Der 57-Jährigen geht es nicht allein um Rätselspaß. Sie möchte die Menschen dazu bewegen, ihre Umgebung bewusster wahrzunehmen, miteinander ins Gespräch zu kommen und vielleicht gemeinsam auf Entdeckungstour zu gehen. „Es ist etwas Schönes, die kleinen Geheimnisse zu finden“, sagt sie. Damit stellt ihr Projekt einen Gedanken in den Mittelpunkt, der gerade in der oft hektischen Adventszeit leicht verloren geht: innezuhalten und die Dinge wahrzunehmen, die längst zum Alltag gehören.

Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein Rätselbild, das einen Ort oder ein Detail aus Leichlingen zeigt. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Dass der Kalender zugleich einem guten Zweck dient, ist Ina Block besonders wichtig. Seit einigen Jahren ist sie mit dem Hospizdienst verbunden. „Ich habe eine Hochachtung vor der Arbeit des Hospizdienstes“, sagt sie. Bereits zuvor hat sie an einer Broschüre zur Begleitung im Todesfall mitgewirkt, in der auch Fotografien von ihr enthalten sind.

Der Rätsel-Adventskalender kostet zehn Euro. Fünf Euro entfallen auf die Druckkosten, drei Euro pro verkauftem Exemplar sind für den Hospizdienst vorgesehen. Die verbleibenden zwei Euro möchte Ina Block für ein neues Projekt zurücklegen. Material für eine Fortsetzung hat sie bereits gesammelt.

Beim Hospizdienst engagieren sich aktuell 67 ehrenamtliche Mitarbeitende. Der Kalender soll für etwa fünf Wochen erhältlich sein. Verkaufsstellen sind unter anderem: das Hospiz, die Buchhandlung Langen, das Café Ladezone, der Weinhandel in Leichlingen und das Nagelstudio von Ulrike Schröder in Witzhelden.

Neben dem Rätsel-Adventskalender verkauft der Ökumenische Hospizdienst Leichlingen auch den Jahreskalender „Freude 2027“. Die darin enthaltenen Texte haben die Ehrenamtlichen selbst verfasst. Der Kalender ist ab sofort in den Leichlinger Buchhandlungen erhältlich.