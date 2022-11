Mit einem Großaufgebot an Rettungskräften wurde an der Diepetalsperre nach der Vermissten gesucht.

Leichlingen – Die seit Dienstagabend fieberhaft gesuchte 71-jährige Sabine L. ist am Freitagamorgen lebend in Leichlingen gefunden worden. Die demenzkranke Frau hatte das Pilgerheim Weltersbach verlassen und wurde seither vermisst. Polizei, Feuerwehr, DLRG und Hundestaffeln suchten lange vergeblich nach ihr.

Am frühen Freitagmorgen starteten die Mitarbeiter des Pilgerheims Weltersbach eine erneute Suchaktion am Weltersbach unterhalb von Bremersheide. Gegen 8 Uhr fand man die Gesuchte abseits der Wege in einem Waldstück in Richtung St. Heribert.

Die Seniorin war ansprechbar, aber durchnässt und unterkühlt. Sie wurde zunächst von der Feuerwehr geborgen. Der Rettungsdienst hat sie inzwischen zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Rhein-Berg bedankt sich ausdrücklich bei den vielen Helfern, die bei den intensiven Suchmaßnahmen geholfen haben.