Die Leichlinger Stadtverwaltung beklagt erneut einen Fall von Vandalismus. Unbekannte haben die Treppenanlage an der Brücke Windgesheide mit vor allem roter und schwarzer Farbe beschmiert. Erst vor wenigen Wochen, als die Bahnstrecke gesperrt gewesen sei, so die Stadt, habe eine Fachfirma die Treppe und die Scheiben der Brücke gereinigt. „Nun ist die Treppenanlage nach kurzer Zeit erneut großflächig beschmiert worden.“

Erst vergangene Woche hatte die Stadt mitgeteilt, dass jemand mit einem Motorrad ein Loch in den Kunstrasen in Witzhelden gebrannt hat, indem er oder sie bei einem sogenannten „Burn-out“ die Reifen hat durchdrehen lassen. Weitere Vandalismusfälle hatte es laut Stadt an der Sportanlage in Witzhelden gegeben.

Und es geht offenbar weiter, wie die Stadt schreibt: „Verkehrs- und Hinweisschilder im Stadtgebiet werden weiterhin regelmäßig beklebt und beschmiert, sodass immer wieder zahlreiche Schilder ausgetauscht werden müssen.“ Und das kostet Geld, Zeit und personelle Ressourcen, „die an anderer Stelle fehlen“.

Wie auch beim Fall in Witzhelden bittet die Stadt alle, die zu den Vandalismusfällen etwas sagen können, sich unter 02175/992426 oder 02175/1801996 zu melden. (nip)