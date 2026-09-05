Für 290 Jungen und Mädchen beginnt in dieser Woche das erste Schuljahr. Das sind 25 mehr als im vergangenen Schuljahr, eine Zunahme um fast zehn Prozent gegenüber 2025. Die meisten I-Dötzchen zählt die KGS Kirchstraße. 72 Erstklässler gehen auf diese Schule. 71 sind es an der GGS Uferstraße und auch an der GGS Witzhelden sind es fast so viele: 68 Mädchen und Jungen. Die GGS Büscherhof zählt 49 Erstklässler und die GGS Bennert 30.

Auch an den weiterführenden Schulen steigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler. Am Gymnasium und an der Sekundarschule am Hammer kommen jeweils 134 Schüler in die fünfte Klasse. Das sind 34 mehr als 2025 – ein Plus von 14,5 Prozent.

Die Stadtverwaltung hebt in ihrer Mitteilung hervor, dass jede Familie, die einen Antrag auf Ganztagsbetreuung für ihr Grundschulkind gestellt hatte, auch eine Zusage für das neue Schuljahr bekommen hat. Man habe die Zahl der Betreuungsplätze durch die enge Zusammenarbeit zwischen den Schulen, den Offenen Ganztagsbetreuungen (OGS) und der Verwaltung stetig ausbauen können. Ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung besteht nur für die erste Klasse. Leichlingen bietet aber auch Plätze für alle Schulkinder der Klassen 2 bis 4, die nach dem Unterricht betreut werden müssen.

Im vergangenen Schuljahr besuchten von 1145 Grundschul-Kindern 911 eine OGS und 62 die „Verlässliche Grundschule“. Das entspricht einer Betreuungsquote von 85 Prozent. Im neuen Schuljahr gehen von 1155 Kindern 984 nach Schulschluss in eine OGS und 80 besuchen die „Verlässliche Grundschule“. Die Betreuungsquote steigt damit auf 92 Prozent. (ps)