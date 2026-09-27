Seit mindestens anderthalb Wochen ist der Damm zwischen Haus Diepental und dem Parkplatz auf Leverkusener Seite gesperrt, das hat ein Leser der Redaktion gemeldet.

Der Grund sind mögliche statische Probleme bei der Brücke, die sich im Privatbesitz befindet, wie aus dem Umfeld des Besitzers des Areals „Diepental“ zu hören ist. An der Brücke seien einige Verstrebungen verbogen. Laut Andreas Rotterdam, Projektbeauftragter für die Umgestaltung von „Haus Diepental“, habe ein Statiker des Wupperverbands die Brücke inspiziert. Demnach sei sie für Fußgänger zwar unkritisch, um größere Wassermengen wie zur Flutkatastrophe im Juli 2021 könne es aber zu Gefahrensituationen kommen. Der Damm selbst sei allerdings intakt.

Der Eigentümer sah sich aufgrund der potenziell bestehenden Gefahr dazu veranlasst, die Brücke zu sperren und Warnschilder aufstellen zu lassen. Als Interimslösung ließ er eine Behelfsbrücke über dem Wehr installieren. Laut Rotterdam wurde diese so über das Wehr gespannt, dass sie nicht auf dem Fundament der alten Brücke laste. In den kommenden Tagen würden beiderseits noch Rampen installiert, sodass ein Zugang zur Brücke geschaffen werde. Die Arbeiten sollen in dieser oder nächster Woche abgeschlossen werden.

Aktuell arbeitet der Wupperverband an der Renaturierung des Murbachs im Diepental. Dafür muss der Durchlauf von zehn auf 30Meter erweitert werden. „Die Planung zur Herstellung der Durchgängigkeit am Zwischendamm wird derzeit erarbeitet. Das Thema Brücke wird in die Planung einbezogen und bedarf noch weiterer Abstimmung“, so der Wupperverband.