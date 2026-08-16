Die Feriensportaktion des Stadtsportverbands Leichlingen beendet ihre erste Woche und startet ab Montag in die zweite Runde. Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren kommen von 9 bis 16 Uhr zum Stadtsportverband Leichlingen, um gemeinsam Sport zu machen, zu spielen und Ausflüge zu unternehmen. Die Kinder können an einer oder an beiden Wochen teilnehmen, die Kosten betragen 120 € pro Woche pro Kind, 110 € für Geschwisterkinder.

Der Morgen startet mit einem Lauftraining zum Aufwärmen. Das Programm danach ist flexibel. „Uns ist wichtig, dass die Kinder auch mitentscheiden können, wie wir den Tag gestalten“, sagt Franziska Beils, die die Aktion betreut. Zu Mittag essen die 33 Kinder im Jugendzentrum Leichlingen, wo frisch für sie gekocht wird. Einmal die Woche machen sie einen großen Ausflug. Vergangene Woche war das der Besuch des Kettler Hofs, einem Freizeitpark in Haltern am See. Nächste Woche geht es in den Movie Park.

14 Kilometer mit dem Fahrrad

„Ein weiteres Highlight diese Woche war die 14 Kilometer lange Fahrradtour zum Wildpark Reuschenberg“, berichtet Franziska Beils weiter. „Das war echt eine starke Leistung, besonders von den jüngeren Kindern. Wir haben bei der Hitze natürlich darauf geachtet, hauptsächlich durch den Wald zu fahren und regelmäßig Trink- und Eincremepausen einzulegen.“ Auch die Wasserschlachten, die die Betreuenden wegen der Hitze eingeführt haben, sind bei den Kindern sehr beliebt.

Das war echt eine starke Leistung, besonders von den jüngeren Kindern. Franziska Beils, Betreuerin

„Das Ziel dieser Sportwochen ist es, die Kinder in den Ferien in Bewegung zu halten und dazu zu bringen, neue Dinge auszuprobieren“, sagt Beils. Und das klappt sehr gut. Viele der Kinder, die dieses Jahr teilnehmen, waren bereits im letzten Jahr dabei. Zum Beispiel der 12-jährige Luke: „Ich bin dieses Jahr zum zweiten Mal dabei, weil es Spaß macht, dass man in den Ferien auch in der Gruppe Sport machen kann. Am liebsten mag ich Völkerball spielen und die Wasserschlachten.“ Die Feriensportaktion wurde schon vor einigen Jahrzehnten vom Stadtsportverband gestartet, einige der fünf Betreuenden waren selbst als Kinder dabei. Durch die Coronapandemie ist dieses Ferienangebot dann gestrichen worden und erst im letzten Jahr wieder ins Leben gerufen worden.

„Für mich und meine Kinder ist diese Feriensportaktion super, weil ich in den Ferien arbeite und so weiß, dass meine Kinder betreut sind und Spaß haben“, erzählt Bozena Hajiokini, Mutter von zwei teilnehmenden Kindern. Am 1. November können Eltern ihre Kinder bereits für die Feriensportaktion im nächsten Jahr anmelden. Sie wird wieder in der vierten und fünften Sommerferienwoche stattfinden.