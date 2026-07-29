Milo balanciert auf einer beweglichen Platte. Dann blickt der zwölfjährige Mischlingshund erwartungsvoll zu Birte Krauß. Die Belohnung folgt prompt: ein Leckerli. Was nach einer einfachen Übung aussieht, ist Teil einer physiotherapeutischen Behandlung. Der elektronische Gleichgewichtstrainer stärkt Muskulatur und Koordination. Gerade ältere Hunde oder Tiere mit neurologischen Erkrankungen profitieren davon.

Bei Milo waren zunächst Probleme im Knie vermutet worden. Die Untersuchung in einer Tierarztpraxis zeigte, dass die Schmerzen aus der hinteren Lendenwirbelsäule stammen. Seitdem wird der Senior unter anderem mit Übungen auf der Vibrationsplatte und dem Unterwasserlaufband behandelt. Erst wenige Tage vor dem Termin musste er wegen einer akuten Lahmheit erneut untersucht werden. Nach einer Lasertherapie und Behandlungen mit dem Unterwasserlaufband laufe er nun wieder viel besser, sagt Birte Krauß.

Mehr Möglichkeiten als noch vor wenigen Jahren

Vor knapp zwei Jahren haben Vanessa Niemeyer und Birte Krauß die Praxis EllaVet eröffnet. Zu den häufigsten Patienten gehören ältere Hunde mit Arthrose. Hinzu kommen Tiere, die nach orthopädischen Operationen wieder Muskulatur aufbauen oder lernen müssen, ein Bein wieder richtig zu belasten. Kleine Hunde hätten häufiger Beschwerden mit dem Knie, große Hunde dagegen öfter Kreuzbandverletzungen, prinzipiell könne aber jedes Tier nahezu jede orthopädische Erkrankung entwickeln.

Das Unterwasserlaufband ermöglicht einen gelenkschonenden Muskelaufbau. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Vanessa Niemeyer und Birte Krauß bringen unterschiedliche Erfahrungen aus der Tiermedizin und Physiotherapie mit. Birte Krauß ist 40 Jahre alt und arbeitete zunächst als Assistenzärztin, dann als Oberärztin der Chirurgie und Orthopädie an der Tierklinik Neandertal in Haan. Der Wunsch, in den Bereich Tierphysiotherapie zu wechseln, entstand auch durch ihre eigene Hündin Ella. Der Labrador litt unter einer schweren Hüfterkrankung und Problemen an beiden Ellenbogengelenken. „Ich habe mit ihr selbst Physiotherapie in einer Praxis gemacht und fand es beeindruckend, welche Erfolge man damit erreichen kann“, sagt Birte Krauß.

Schließlich absolvierte sie einen zweijährigen Universitätslehrgang in Wien, der speziell für Tierärzte ausgerichtet ist. „Dann dachte ich an Vanessa, weil sie sich auch in die Richtung entwickelt hat, und dann haben wir gesagt: Wir machen das zusammen.“

Vanessa Niemeyer ist ausgebildete Tiermedizinische Fachangestellte. Die 34-Jährige arbeitete zehn Jahre lang in der Tierklinik Neandertal. Ergänzend hat sie sich in den Bereichen Tierphysiotherapie und Pferdeosteopathie weitergebildet. Ihr Schäferhund heißt Smoky.

Es gibt nichts Schöneres, als wenn man einen Hund wieder zum Laufen bekommt Birte Krauß, Fachtierärztin für Physiotherapie

Von Laserlicht bis Unterwassertraining

Eine wichtige Rolle bei der Behandlung spielt die Lasertherapie. Das Infrarotlicht soll schmerzlindernd und entzündungshemmend wirken und die Regeneration des Gewebes unterstützen. Für die Tiere sei die Behandlung schmerzfrei. „Die merken davon nichts, ihnen wird auch nicht warm. Sie müssen nur eine Schutzbrille tragen. Teilweise sehen die Besitzer schon nach zwölf bis 24 Stunden eine deutliche Verbesserung“, sagt Birte Krauß. Voraussetzung sei allerdings immer eine gesicherte Diagnose. Tumorerkrankungen dürften beispielsweise nicht mit dem Laser behandelt werden.

Nicht nur Hunde sollen von der Physiotherapie profitieren. Auch immer mehr Katzen werden in der Praxis behandelt. „Bei Katzen kann man fast alle Behandlungsmöglichkeiten anwenden, wie bei Hunden auch“, erklärt Vanessa Niemeyer. „Katzen springen sehr gut auf Elektrotherapie an. Da haben wir manchmal das Gefühl, dass sie die Behandlung richtig genießen.“ Vielen Hunden gefalle vor allem die Behandlung im Wasserbecken. „Und bei uns gibt es natürlich auch immer Hundekekse zur Belohnung“, ergänzt Birte Krauß.

Viel Zeit für die Patienten

Mindestens genauso wichtig wie die Technik sei der Umgang mit den Tieren. In der Praxis wird ausschließlich nach Termin gearbeitet. Dadurch bleibt beim ersten Besuch genügend Zeit, damit die Patienten die neue Umgebung kennenlernen können. „Viele Hunde brauchen zwei oder drei Termine, bis sie merken, dass hier nichts Schlimmes passiert“, sagt Birte Krauß.

„Ich war überrascht, was mittlerweile bei der Behandlung alles technisch möglich ist,“, sagt Milos Besitzerin Laureen Stromberger. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Wie schnell die Erfolge einer Behandlung sichtbar werden, sei sehr unterschiedlich. „Bei Hunden, die nach einer Operation zu uns kommen, merkt man relativ schnell, dass sie wieder besser laufen, sich besser belasten können und mehr Muskulatur aufbauen. Aber wir müssen jedes Mal aufs Neue schauen: Was hat sich verbessert? Wo tut dem Tier noch etwas weh? Gibt es vielleicht an einer anderen Stelle Probleme?“, erklärt Vanessa Niemeyer. Die Besitzer seien meistens schon sehr gut über die Beschwerden ihrer Vierbeiner und mögliche Behandlungen informiert. Oft gibt es kleine Anwendungen wie etwa Massagetechniken, die zu Hause in den Alltag integriert werden sollen.

„Man erlebt in unserem Praxisalltag überwiegend schöne Dinge. Das ist auch der Grund, warum wir das machen wollten“, sagt Vanessa Niemeyer. Natürlich gebe es auch Patienten, die man in ihren letzten Lebensmonaten begleite. Aber auch das sei eine bereichernde Erfahrung. „Wenn die Tiere in einer Umgebung sind, in der sie sich wohlgefühlt haben, und man sie dort verabschieden kann, ist das etwas Besonderes“, sagt sie. Noch wertvoller seien aber die Momente, in denen Hunde wieder mehr Lebensqualität gewinnen. „Es gibt nichts Schöneres, als wenn man einen Hund wieder zum Laufen bekommt“, sagt Birte Krauß.

EllaVet GmbH – Tierarztpraxis für Rehabilitationsmedizin und Physiotherapie: Die Praxis befindet sich in der Uferstraße 24 und ist telefonisch unter 02175 9905585 erreichbar.