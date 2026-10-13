Noch ziemlich genau einen Monat dauert es, bis Elena Bogdanov (9) und Lena Kromer (11) offiziell im Amt sind: Wenn sie am Samstag, 14. November, in der Stadthalle Bergisch Neukirchen standesgemäß proklamiert sind, dürfen sie sich Elena I. und Lena I. nennen. Die beiden Prinzessinnen regieren dann für die kommende Session 2026/2027 die Jecken in Leichlingen.

Und zwar mit allem Drum und Dran. 30 Auftritte könnten es werden, sagt David Goossens, Präsident der Vereinigung Leichlinger Karneval. Denn ein Erwachsenenprinzenpaar oder -dreigestirn gibt es in der anbrechenden Session nicht. Der VLK-Präsident verweist darauf, dass man vor ein paar Jahren auch schon mal ohne erwachsene Tollitäten auskommen musste. Es sei eben viel Zeit, die man dafür aufbringen müsse.

Somit sind Elena und Lena dann diejenigen, die an Weiberfastnacht auch das Rathaus von Bürgermeister Maurice Winter erstürmen dürfen. Eigentlich sollte es sogar ein Dreigestirn werden, erzählen sie. Lenas kleine Schwester Clara (9) wollten sie auch dabei haben. Die habe das aber nicht machen wollen. Stattdessen ist Clara, die schon lange mit Elena befreundet ist und in eine Schulklasse an der GGS Kirchstraße geht, Pagin. Also ganz nah dran an den beiden Prinzessinnen. Unterstützt werden die drei neben ihren Eltern Daniela und Frederik Kromer sowie Melanie und Nenad Bogdanov ganz offiziell auch von den Prinzessinnenführerinnen Jeannette Myerhofer und Tanja Baader, beide kommen vom Damenelferrat.

Lehrer hat das Ganze angestoßen

Angestoßen hat das Ganze ein Lehrer der KGS Kirchstraße. Denn die Prinzessinnen hätten im vergangenen Jahr Fürbitten im karnevalistischen Gottesdienst vorgetragen. Da habe ihnen der Lehrer ins Ohr geflüstert, ob sie denn nicht selbst Lust hätten, Karnevalsprinzessinnen zu werden. Nach anfänglichem Zögern hätten sie dann „Ja“ gesagt, berichten die beiden. Dazu beigetragen habe auch, dass sie die Prinzessin der vergangenen Session, Nadine, in der Schule gesehen haben. Erste Bühnenerfahrungen haben alle drei Mädchen schon: Die beiden Schwestern in der Garde und Elena tanzt Hip-Hop.

Bis es dann im November so weit ist, heißt es für die Prinzessinnen vor allem: Texte lernen. Und Kleider ansehen. „Die sehen richtig schön aus. Ich bin schon ein paar Mal reingeschlüpft“, sagt Elena. Die Neunjährige hat nach eigenen Angaben ein „Abenteuerglas“, in dem sie Andenken an besondere Erlebnisse aufbewahrt. Dass sie bald Prinzessin ist, gehört auf jeden Fall in das Glas.

Lena hat in der Schule noch nicht groß erzählt, dass sie bald die Leichlinger Jecken anführen wird. In Kürze dürfte die Elfjährige aber ziemlich bekannt in der Marienschule in Opladen sein, in deren sechste Klassie sie geht.