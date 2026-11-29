„Das Wetter spielt mit, knackig warm“, so begrüßt der Leichlinger Oberbürgermeister Maurice Winter die Besucherinnen und Besucher, bei Temperaturen um die null Grad, im Brückerfeld zum Bratapfelfest am Samstag im Stadtzentrum. Seit 27 Jahren gibt es das Bratapfelfest nun schon. Es ist ein „Ankommen in der Weihnachtszeit“, so Winter. Bis heute spielt der Bratapfel eine große Rolle auf dem Fest: Vom klassischen Bratapfel über Bratapfelkuchen bis zu Bratapfel-Walnuss-Brot und Bratapfel-Flammkuchen, hier ist das Obst Programm.

Aber auch die Weihnachtsmarktklassiker wie Punsch, Crêpes, heiße Maronen und Grünkohl lassen sich die Besucherinnen und Besucher auf dem Fest schmecken. Einen Unterschied zu herkömmlichen Weihnachtsmärkten, den gibt es kaum, so auch Veranstalter André Färber. „Der Hintergedanke war damals bei der Gründung, sich von den Weihnachtsmärkten namentlich abzusetzen“, erklärt er. Für ihn zeichnet vor allem die familiäre Atmosphäre das Fest aus.

Das gehe vom Publikum bis zu den Ausstellerinnen und Ausstellern, die er teilweise seit Jahren kenne. Um die 45 Ausstellerinnen und Aussteller seien auch in diesem Jahr wieder dabei, so Färber. Dazu gehört in diesem Jahr auch das Café Pieper aus Bergisch Gladbach. Aus einem Ofen servieren Jenny und Herbert Pieper den Besucherinnen und Besuchern ihr eigens für den Markt entwickeltes Bratapfel-Walnuss-Brot. Sie sind zum ersten Mal dabei, aber sehr begeistert von der Atmosphäre des Festes. „Die Leute sind nett drauf, macht Spaß“, sagt Herbert Pieper.

Beim Leichlinger Bratapfelfest hieß es auch in diesem Jahr wieder Ankommen in der Weihnachtszeit Copyright: Anne Philipp

Aber nicht nur Lebensmittelstände sind auf dem Bratapfelfest zu finden. An einem Stand sind am ersten Adventswochenende noch die letzten Adventskränze zu haben, auf dem Karussell haben auch die Jüngsten Spaß und an jeder Menge Handwerksständen verkaufen die Ausstellerinnen und Aussteller ihre Produkte.

Für Organisator André Färber steht fest: „Das Fest ist der Höhepunkt nach wochenlangem Arbeiten.“ Was ihn außerdem ganz besonders freut: Er gibt das Fest langsam an die nächste Generation weiter, denn auch sein älterer Sohn bringt sich mittlerweile in die Organisation ein. Und so können sich die Leichlingerinnen und Leichlinger wohl auch in den nächsten Jahren noch über ein Ankommen in der Adventszeit beim Bratapfelfest im Brückerfeld freuen.