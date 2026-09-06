Während in den Sommerferien vielerorts eine kulturelle Sommerpause herrscht, bietet die Evangelische Kirchengemeinde Leichlingen seit knapp 40 Jahren eine Alternative. Beim Orgelsommer kommen jeden Freitag in den Sommerferien Musikerinnen und Musiker in die Kirche und musizieren an der Orgel. Auch in diesem Jahr war der Orgelsommer ein Erfolg.

Neben den musikalischen Gästen, die in den vergangenen Wochen in der Kirche zu Besuch waren, bot Kantor Carsten Ehret-Pyka selbst auch zwei Konzerte an. Beim letzten Auftritt des Orgelsommers am Freitag, 4. September, war der Organist mit der Saxofonistin Magdalena Łapaj-Jagow zu hören.

Ein starker Abschluss mit zwei Instrumenten

Über 1000 Besucherinnen und Besucher waren insgesamt für den Orgelsommer in die Kirche gekommen, so der Kantor der Gemeinde. „Der Orgelsommer ist ein schöner Höhepunkt im Sommer“, erzählt Ehret-Pyka und lobt die nette Atmosphäre im Publikum.

Beim Abschlusskonzert stand ein erfahrenes Duo im Mittelpunkt. Gemeinsam vertonten sie Werke wie die Sonate in E-Dur von Georg Friedrich Händel oder die „Choral variée“ von Vincent d‘Indy. Auch Solo-Einlagen gab es beim Abschlusskonzert: Während der Kantor „Gather“ von Errollyn Wallen auf der Orgel vorführte, überzeugte die Saxofonistin das Publikum mit François Rossés „Scriu Numele Táu“.

Das Schöne bei einem gemeinsamen Konzert ist laut Ehret-Pyka, dass man als Organist unüblicherweise mit jemand anderem zusammenspielt, so der Kantor. Die wirkungsvolle Zusammenarbeit der beiden Instrumente spürte man auch im Publikum: Die Orgel und das Saxofon ergänzen sich perfekt, vor allem bei sanften und beruhigenden Tönen. In tieferen Teilen bauen die beiden Instrumente eine spannende Atmosphäre auf.

Orgel trifft auf Saxofon

Für das Ehepaar Romünder war es sofort klar, dass sie das Abschlusskonzert besuchen wollen, als sie die Mitteilung in der Zeitung lasen. „Unsere Tochter hat lange Saxofon gespielt“, erklärt Frau Romünder. Es sei daher eine interessante Erfahrung gewesen, das Saxofon „mal anders“ zu erleben. Herr Romünder ergänzt, dass es auch schön gewesen sei, die klassische Facette des Instruments zu hören.

Beim Abschlusskonzert des Orgelsommers trafen in der Evangelischen Kirche Leichlingen bewegende, sanfte und spannende Töne aus der Orgel und dem Saxofon aufeinander. Wer noch nicht genug von der Orgel der Kirche in Leichlingen gehört hat, hat die Möglichkeit, das bei einem weiteren Orgelkonzert am 2. Oktober nachzuholen. Dort spielt Carsten Ehret-Pyka die Goldberg-Variationen von Bach in der Fassung für Orgel.