Leichlingen – „Viele der Altenheimbewohner sind eigentlich apathisch, kaum ansprechbar. Aber als die Kinder anfingen, Oh Tannenbaum zu singen, da haben sie mitgeklatscht“, erzählt der euphorisierte Bernd Sielemann. Er ist Konrektor der Grundschule Kirchstraße. Bevor die rund 100 Erst- und Zweitklässler im Evangelischen Altenzentrum Hasensprungmühle ihren großen Auftritt hatten, wurden von den Grundschülern rund 1800 Tüten Kekse auf dem Leichlinger Bratapfelfest verkauft, deutlich mehr als in den Jahren zuvor.

Zur Weihnachtszeit verkaufen die Schüler Jahr für Jahr kiloweise Gebäck. Das Geld geht zur Hälfte an den Förderverein der Schule und zur Hälfte an einen zweiten guten Zweck. Gestartet wurde die Aktion im Jahr 2015, damals wurden die Einnahmen Geflüchteten gespendet. Das Besondere: Den guten Zweck bestimmt ein Schülerparlament, das sich in diesem Jahr ganz bewusst für das Altenheim entschieden hat. Warum? „Alte Menschen haben nicht mehr so lange zu leben, vielleicht ist Ihnen langweilig“, hieß es von den Schülern.

Installation im Frühjahr

Für jüngere Menschen sei noch mehr Zeit, etwas Gutes zu tun. Kindliche Herzlichkeit.

Finanziert wurde eine riesige Schaukel „für demente Senioren, die oft in einen kindlichen Zustand zurückfallen“, wie Sielemann erklärt. Das Spielgerät wird im Frühjahr installiert, vier Bewohner sollen darauf gleichzeitig schaukeln können . Die Begeisterung im Heim war riesig: „Alles, was in Rollstuhl heruntergekarrt werden konnte, war da!“



Ziemlich überwältigt von der vierstelligen Summe waren die beiden Schülersprecherinnen bei der Spendenübergabe. Beschenkt wurden die Senioren nicht nur mit einer Geldspende, sondern auch mit ganz viel kindlicher Zuwendung. Und mit selten gewordenen Momenten voller Lebensfreude.