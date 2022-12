Neuer Vorstand der CDU Witzhelden Stephan Specht ist Vorsitzender des Ortsvereins

Leichlingen-Witzhelden – Der Ortsverband Witzhelden der Leichlinger CDU hat einen neuen Vorstand: Stephan Specht wurde auf der Jahreshauptversammlung im Restaurant Rusticus zum Vorsitzenden gewählt. Der 33-jährige Industriekaufmann und Familienvater ist Nachfolger von Bernd Siebertz, der sein Amt aus beruflichen Gründen niederlegen musste.

Specht ist in Witzhelden aufgewachsen und war bereits stellvertretender Vorsitzender der CDU im Höhendorf. Zu seinem neu formierten Vorstandsteam gehören nun Yvonne Klopp, Uwe Körber und Ratsherr Erich Vogel. Specht dankte seinem Vorgänger Bernd Siebertz für die geleistete Arbeit und erinnerte an die gemeinsamen Aktionen wie den Witzheldener Weihnachtsmarkt in der Aula, das Jungunternehmer-Treffen, den Seniorentreff sowie das Beachvolleyball-Turnier.

Winter wohnt im Höhendorf

Bei der Aussprache richtete Specht den Blick auf die Kommunalwahl im September: „In den nächsten Wochen wollen wir mit vereinten Kräften unsere Kandidaten für die Witzheldener Wahlbezirke Jens Weber, Uwe Körber, Maurice Winter und Erich Vogel sowie Dr. Katharina Bischof für den Kreistag unterstützen.“

Der Ortsverband freut sich natürlich besonders darüber, dass ein Witzheldener zur Bürgermeisterwahl antritt: Maurice Winter wohnt seit vier Jahren im Höhendorf.

Sobald es die Coronalage wieder zulässt, will der Vorstand die Kontakte mit den Vereinen intensivieren und Bürgerstammtische organisieren.