Online-Umfrage der SPD Witzheldener wollen mehr Busse und ein überdachtes Plätzchen

Leichlingen-Witzhelden – Grün ist „sehr gut“. Die Note bekommt der Marktplatz, wo sich sehr viele Witzheldener, auch junge Menschen, gerne treffen. Das Herz des Dorfs erweist sich auch bei der Online-Umfrage des SPD-Ortsvereins als beliebter Aufenthaltsort.

Orange ist schlecht. Die Farbe haben die Teilnehmer der Umfrage vor allem den Busverbindungen und Radwegen im Höhendorf gegeben. Das Straßennetz hingegen bekommt Bestnoten. Nur: Wer kein Auto hat oder fahren will, sehnt sich nach besseren Verkehrsverbindungen. 40 Prozent der Befragten sind Bus-Kunden. Sie wollen häufigere Fahrten nach Leichlingen, abends und am Wochenende, nach Hilgen, eine bessere Verknüpfung mit der RB 48 am Bahnhof. Der Busfahrplan und das Freizeit- und Sportangebot erweisen sich als wichtigste Themen bei der noch laufenden Befragung.

Wo die junge Generation der Schuh drückt

Die Witzheldener SPD hat sie im Dezember gestartet und einen Online-Fragebogen ins Netz gestellt, um herauszufinden, wo der Generation zwischen 15 und 30 Jahren der Schuh drückt. Diese Altersklasse ist bei den Bürgerwerkstätten zum Integrierten Handlungskonzept (InHK) unterrepräsentiert, bedauern die Sozialdemokraten. Sie wollen aber auch deren Meinungen in den Planungsprozess einfließen lassen, weil es beim InHK schließlich um ihre Zukunft gehe. Darum die Umfrage. Sie läuft noch einen Monat.

Jetzt zogen die Ortsvereins-Vorsitzende Yvonne Göckemeyer und Bezirksausschuss-Vorsitzender Wolfgang Legrand eine Zwischenbilanz und riefen dazu auf, die Chance zur Teilnahme noch zu nutzen. 56 Personen haben bislang mitgemacht. Zwei Drittel von ihnen sind zwischen 15 und 25. Eine Hälfte wohnt im Ortskern, die andere in den Außenortschaften.

40 Prozent gehören einem Sportverein an und sind dort auch gerne. Aber man wünscht sich auch zusätzliche Sportarten, genannt wurden etwa Hockey, Basketball, ein Trimm-Dich-Pfad und sehr oft Tanzen. Auch ein örtliches Fitness-Studio wird vermisst.

Rad- und Fußwege

Verbesserungsfähig ist laut der Umfrage das gastronomische Angebot. 92 Prozent sind mit den Radwegen unzufrieden, denn es gibt ja kaum welche in Witzhelden. Der Autoverkehr stört, denn die naturnahe Wohnlage ist für die meisten ein Pluspunkt Witzheldens. Parkplätze zu bauen, kritisiert die passionierte Radfahrerin Göckemeyer eine häufige Forderung, sollte daher vielleicht eher kein vorrangiges Ziel der InHK-Pläne sein. Weil auch der Zustand vieler Fußwege bemängelt wird, kündigt die SPD einen Gehwege-Check in Witzhelden an. Viele wünschen sich auch mehr Sitzgelegenheiten und einen überdachten Platz, wo sich Jugendliche draußen treffen können.

Für die Ergebnisse der Umfrage interessiert sich das Jugendamt der Stadtverwaltung. Die SPD will sie nicht nur dem Planungsbüro des InHK, sondern auch dem Turnverein und dem Verkehrs- und Verschönerungsverein schicken. An der Online-Umfrage kann man sich noch bis zum 12. März beteiligen.

www.surveymonkey.de/r/LT3XKQT