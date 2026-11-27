Michaela Rogge lacht viel, spricht offen und mit spürbarer Energie über ihre Arbeit. „Meine Intention ist es, den Menschen zu helfen“, sagt sie. Mit ihrem Betreuungsdienst möchte sie dazu beitragen, dass ältere und hilfsbedürftige Menschen möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben können.

Sie ist in Leichlingen aufgewachsen und seit rund 20 Jahren im Gesundheitswesen tätig. Ihre Erfahrungen im Krankenhaus und als ehrenamtliche Hospizbegleiterin brachten sie auf die Idee, Menschen schon früher zu unterstützen. 2019 gründete sie „Die gute Fee“. Heute beschäftigt sie zwölf festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Hilfe, die über Pflege hinausgeht

„Der Pflegedienst ist für den Körper zuständig. Alles, was außerhalb des Körpers stattfindet, übernehmen wir“, erklärt Michaela Rogge. Das bedeutet ganz praktische Hilfe: Die Mitarbeitenden begleiten Menschen zu Arztterminen, gehen mit ihnen einkaufen, unterstützen im Haushalt oder unternehmen Spaziergänge. Auch Gespräche, und gemeinsame Spiele gehören dazu.

Angehörige, die sich neben Beruf und Familie um ihre Eltern oder andere Familienmitglieder kümmern, sollen entlastet werden. Wichtig ist Michaela Rogge, dass Vertrauen entsteht. Deshalb versucht sie, möglichst dieselben Betreuungskräfte regelmäßig zu den Kunden zu schicken. Es gehe nicht darum, möglichst schnell eine Aufgabe abzuarbeiten, sondern die Menschen bei individuellen Problemen zu unterstützen.

In großer Sorge

Neben ihrer täglichen Arbeit beschäftigt die 58-Jährige derzeit die geplante Pflegereform. Bislang gibt es verschiedene Leistungen der Pflegeversicherung, mit denen Pflegebedürftige Unterstützung im Alltag finanzieren können. Dazu zählen beispielsweise Hilfen beim Einkaufen, bei Arztbesuchen oder im Haushalt. „Das Pflegegeld ist dazu gedacht, dass sich die Menschen Hilfe holen“, sagt Michaela Rogge. Mit dem am 30. September vom Bundeskabinett beschlossenen Pflegeneuordnungsgesetz (PNOG) will die Bundesregierung die Leistungen neu sortieren und teilweise in größere Budgets zusammenführen.

Für die Leute, die wir zu Hause betreuen, ist das eine Vollkatastrophe. Michaela Rogge, Leiterin Betreuungsdienst "Die gute Fee"

Für die Unterstützung im Alltag ist unter anderem ein neues Sozialraumbudget vorgesehen. Auch die bisherige Möglichkeit, einen Teil nicht genutzter ambulanter Pflegesachleistungen für anerkannte Betreuungsangebote einzusetzen, soll nach dem Entwurf entfallen.

Michaela Rogge verfolgt die Entwicklung mit Sorge. „Für die Leute, die wir zu Hause betreuen, ist das eine Vollkatastrophe“, sagt sie. Sie befürchtet, dass manche ihrer Kunden künftig weniger Unterstützung in Anspruch nehmen können. Besonders schwierig könnte es aus ihrer Sicht für alleinlebende ältere Menschen werden oder für Familien, deren Angehörige weit entfernt wohnen oder beruflich stark eingebunden sind.

Noch nicht sicher, was beschlossen wird

Wie die geplanten Änderungen einzuordnen sind, erklärt Arnd Bader vom Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Bergisches Land. Das Regionalbüro ist für Remscheid, Wuppertal und Solingen sowie den Oberbergischen und den Rheinisch-Bergischen Kreis zuständig.

Er weist darauf hin, dass es bislang lediglich einen Kabinettsentwurf gibt. Offen sei derzeit, welche Regelungen am Ende tatsächlich beschlossen werden und wie ihre Umsetzung später aussieht. Für Anbieter von Unterstützungsangeboten im Alltag könnten die Änderungen allerdings erhebliche Folgen haben. So sollen die bisher getrennten Budgets für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege zu einem sogenannten Überbrückungsgeld zusammengeführt werden. Dieses soll vor allem dann helfen, wenn die Versorgung zu Hause kurzfristig nicht mehr sichergestellt werden kann. Für regelmäßige Unterstützung durch Betreuungsdienste sei es dagegen nicht gedacht. „Das ist natürlich ein Einschnitt“, sagt Arnd Bader. Bislang konnten solche Anbieter bestimmte Leistungen nutzen, um ihre Angebote zu finanzieren. Diese Möglichkeit soll nach dem Entwurf wegfallen.

Neues Budget, neue Regeln

Auch die Möglichkeit, einen Teil der ambulanten Pflegesachleistungen für anerkannte Unterstützungsangebote im Alltag einzusetzen, soll entfallen. Stattdessen sieht der Entwurf ein Sozialraumbudget vor. Der Entlastungsbetrag, der bislang 131 Euro im Monat beträgt, soll nach den Erläuterungen von Arnd Bader auf 175 Euro monatlich steigen. Das Geld soll ausschließlich für anerkannte Unterstützungsangebote und Nachbarschaftshilfe verwendet werden können. Nicht genutzte Beträge sollen allerdings nicht in den nächsten Monat übertragen werden können. Besonders einschneidend könnte die Reform für Menschen mit Pflegegrad 1 sein. Nach Einschätzung von Arnd Bader würden sie künftig bestimmte finanzielle Leistungen, die bislang zur Entlastung genutzt werden konnten, nicht mehr erhalten.

Mehr Konkurrenz unter den Anbietern?

Mit dem Sozialraumbudget soll auch die Nachbarschaftshilfe gestärkt werden. Ehrenamtliche Helfer können beispielsweise bei Einkäufen, im Haushalt oder bei alltäglichen Erledigungen unterstützen. Für Betreuungsdienste wie den von Michaela Rogge könnte das bedeuten, dass sie sich künftig stärker auf veränderte Rahmenbedingungen einstellen müssen. „Nachbarschaftshilfe ist wichtig und verdient Unterstützung. Man darf aber nicht übersehen, dass dadurch eine neue Wettbewerbssituation entsteht. Professionelle Anbieter müssen sich darauf einstellen, dass sich sowohl die Nachfrage als auch die verfügbaren finanziellen Mittel umverteilen könnten.“ Gleichzeitig könnten sich für einzelne Anbieter neue Möglichkeiten ergeben, wenn sich die Nachfrage zwischen den verschiedenen Unterstützungsangeboten verschiebt.

Der Gesetzentwurf soll zunächst im Bundestag beraten werden. Nach dem bisherigen Zeitplan war eine Abstimmung für den 11. Dezember vorgesehen, der Bundesrat sollte sich am 18. Dezember damit beschäftigen. Bis dahin bleibt für Betroffene und Anbieter vieles offen. Michaela Rogge hofft, dass bei den weiteren Beratungen die Bedeutung der Unterstützung im Alltag nicht aus dem Blick gerät. Für viele ältere Menschen gehe es darum, möglichst lange selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben zu können.