Ungewöhnlich voll ist es in der Sitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses im Verwaltungsgebäude am Opladener Goetheplatz. Viele der jugendlichen Besucher haben Schilder mitgebracht: „Bildung braucht Rückhalt: Finger weg von der Schulsozialarbeit“, steht da etwa. Oder: „Sie hören uns zu, helfen uns und geben uns Halt!“

Hintergrund ist ein Plan der Stadtverwaltung, auf den die Katholische Jugendagentur (KJA) mit einem Antrag aufmerksam macht: Demnach plant die Stadt, sechs Standorte der Schulsozialarbeit an weiterführenden Schulen künftig selbst zu organisieren, die bislang der katholische Verband trägt. Hintergrund sei ein Einsparpotenzial von 240.000 Euro im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.

Eher mehr als weniger benötigt

Das will die KJA so nicht hinnehmen. „Wir brauchen eine schriftliche Klarstellung, was der Mehrwert ist, wenn die Stadt die Stellen übernimmt“, sagt Michael Hirth vor dem Ausschuss. Es gehe ihm gar nicht darum, zu sagen, ob eine Übernahme gut oder schlecht sei, er wolle aber eine klare öffentliche Stellungnahme von der Stadt dazu.

Im Prüfbericht des Beratungsunternehmens PD steht, dass Leverkusen vier Vollzeitstellen in der Schulsozialarbeit einsparen soll. Das will der Fachbereich Kinder- und Jugend aber eigentlich nicht, man weiß um den Wert der Schulsozialarbeit. „Die Schulen benötigen perspektivisch eher mehr als weniger Schulsozialarbeit“, heißt es in einer Stellungnahme. Vor dem Ausschuss erklärt Dezernent Marc Adomat: „Der PD ist egal, ob wir Stellen streichen oder eine andere Möglichkeit finden, in dem Bereich Kosten zu sparen.“ Daher sei die Idee entstanden, den Vertrag mit der KJA zu kündigen und die Sozialarbeiter zu übernehmen. So könnten „Overheadkosten“, wie Adomat sagt, eingespart werden, die etwa den Personalkosten von drei bis vier Vollzeitäquivalenten entsprächen. Auf diese Weise könnte man also möglicherweise den Sparvorgaben entsprechen, ohne das Angebot zu reduzieren. Bei einer Überführung würde man natürlich jedem Mitarbeitenden anbieten, zur Stadt zu wechseln, betont Adomat: „Wir wollen alle, die da sind, behalten.“ Die Idee sei auch rein wirtschaftlich und gehe „ausdrücklich nicht auf eine fachliche Unzufriedenheit mit der Arbeit der KJA zurück.“

Im Laufe der Diskussion gibt es Verständnis für beide Seiten. „Wir sind grundsätzlich dafür, Trägervielfalt zu erhalten“, sagt Thorsten Woelki, CDU. Max Haacke (SPD) ergänzt: „Aber wir müssen auch die Wirtschaftlichkeit betrachten. Und wir haben tolle Schulsozialarbeiter bei der KJA und der Stadt – vielen Dank dafür!“ Eine Entscheidung muss an diesem Tag nicht gefällt werden, erklärt Fachbereichsleiterin Aylin Dogan: „Der Vertrag mit der KJA hat eine Kündigungsfrist jeweils zum 31. Januar. Bevor wir einen bestehenden Vertrag kündigen können, brauchen wir einen politischen Beschluss dazu.“ Bislang hat die Stadt diesen nicht auf den Weg gebracht, er könnte frühestens in der Stadtratssitzung am 23. Februar 2027 geschlossen werden. „Damit ist das Thema für 2027 vom Tisch“, fasst Stefan Baake, für die Caritas im Ausschuss, zusammen.

Dem stimmt Dogan zu. Der Ausschuss vertagt den Antrag der KJA. Wenn eine Vorlage der Stadtverwaltung zu der geplanten Übernahme vorliegt, soll entschieden werden.