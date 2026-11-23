Zwei Ereignisse zum Ende seines ersten Jahres als Oberbürgermeister haben Stefan Hebbel „noch einmal gezeigt, was dieses Amt bedeutet“, resümiert er auf dem Kreisparteitag seiner CDU. Diese zwei Ereignisse lagen zeitlich nah zusammen: die Diskussion um die Abschiebung der Familie Rouf und die AfD-Großveranstaltung im Forum. „Bei beidem wurde deutlich: Ich bin an Recht und Gesetz gebunden, nicht an meine eigene Gefühlslage.“ Die Stadt konnte der AfD nicht verbieten, das Forum anzumieten, „auch wenn ich die nicht hier haben muss.“ Und bei Abschiebungen gelte: „Jeder Mensch hat Anspruch auf Respekt und ein faires Verfahren, egal wie viel Aufmerksamkeit ein Fall hat.“ Die Menschen müssten darauf vertrauen können, dass im Rathaus nach verlässlichen Kriterien entschieden werde. Und so sei es geschehen. Auch wenn das Schicksal der Familie auch den Oberbürgermeister persönlich beschäftige.

Stefan Hebbel blickt auf sein erstes Jahr als Oberbürgermeister zurück. Copyright: Stefanie Schmidt

Im Rück- und Ausblick vor dem voll besetzten Versammlungssaal „Am Silbersee“ gibt sich Hebbel weder un- noch selbstzufrieden. Einiges sei auf den Weg gebracht worden. Allen voran hat Leverkusen wieder einen Haushalt, wenn auch unter Aufsicht der Bezirksregierung. Ein Erfolg sei die Einrichtung der gemeinsamen Koordinierungsstelle Rhein-Wupper (Geko) im Kampf gegen Sozialbetrug und Problemimmobilien. Auch die Sauberkeit in der Stadt sei auf einem guten Weg, ebenso die Digitalisierung in der Stadtverwaltung. In der Wirtschaft sieht er interessante Neuansiedlungen, wie etwa die Deutsche Funkturm, außerdem „viele Start-ups und Hidden Champions“. Daher sei der beharrliche Ruf der Grünen nach einer Gewerbesteueranhebung, um wieder mehr von den Schlüsselzuweisungen des Landes zu profitieren, ein Irrglaube. „Das Geld der Schlüsselzuweisungen kommt ja nicht vom Finanzamt, sondern von den Unternehmen.“ Die Rechnung „Gebühren erhöhen und schon steigen die Einnahmen“ gehe nicht auf. Dafür gibt es viel Applaus im Saal.

Aber vieles sei auch noch ausbaufähig, gesteht Hebbel ein. Etwa eine verlässliche Erreichbarkeit des Ordnungsdienstes. Wenn er in einem Jahr wieder an dieser Stelle stehe, dann wolle er konkret sagen können, „welche Maßnahmen den Haushalt tatsächlich entlastet haben. Ich will Eltern sagen können, wann sie mit neuen Schulräumen rechnen können. Und wo die Verfahren beim Bauturbo tatsächlich zu einem schnelleren Ergebnis geführt haben.“

Nathanael Liminski Landesminister und Chef der Staatskanzlei. Copyright: Stefanie Schmidt

Ein anderes Thema taucht in verschiedenen Redebeiträgen immer wieder auf: die Unzufriedenheit der Jugend, die sich in Umfragen und auf den Straßen bei den GenZ-Protesten zeigt. Das Verständnis dafür ist bei der CDU nicht allzu groß. „Der Bereich Kinder- und Bildung ist der einzige, an dem wir in den vergangenen Jahren nicht gespart haben“, sagt Gastredner Nathanael Liminski, Landesminister und Chef der Staatskanzlei. 44,4 Milliarden Euro Investition in Bildung stehen im NRW-Haushaltsentwurf 2027. „Außerdem haben wir seit 2022 insgesamt 12.600 Menschen mehr in unsere Schulen gebracht, von Lehrern bis zu Schulsozialarbeitern.“ Er wisse, dass nicht jede Schule so aussehe, aber es stimme einfach nicht, dass nichts für die Jugend getan werde.

Rüdiger Scholz (r) ehrt Paul Hebbel für 60 Jahre Parteizugehörigkeit. Copyright: Stefanie Schmidt

Das bekräftigt für die lokale Ebene auch Paul Hebbel, der für 60 Jahre Mitgliedschaft in der CDU geehrt wurde: „Die Theodor-Heuss-Realschule ist im Hochwasser untergegangen und glänzt jetzt wieder.“ Die Schule im Hedrichsfeld wurde für 19 Millionen Euro saniert „in richtigem Geld: 38 Millionen D-Mark!“ Hebbel sei selbst in diese Schule gegangen und „saß mit 40 Jungen in einem Kellerzimmer, wir haben Schulgeld und Schulbücher bezahlt.“ Heute sei selbstverständlich, dass das alles kostenlos sei. Auch die neue Dreifachsporthalle in der Bahnstadt führt er an: „Wir tun ’ne ganze Menge.“

JU-Vorsitzender Jonas Dankert. Copyright: Stefanie Schmidt

Und auch die Junge Union distanziert sich von den GenZ-Protesten. „Wir haben viele neue Mitglieder gewonnen, aber noch mehr sind natürlich immer gut“, sagt der Vorsitzende Jonas Dankert. „Also, wenn ihr jemanden kennt, der seine politischen Ideen einbringen und umsetzen will, anstatt auf der Straße rumzulaufen, schickt ihn zu uns.“

Optimistisch blickt die CDU auf die Landtagswahl im kommenden April. Mit Hendrik Wüst habe die Partei „ein fantastisches Zugpferd“, sagt Rüdiger Scholz, der sich erneut für die CDU um das Landtagsmandat bewirbt. Der Rückhalt aus den eigenen Reihen dafür ist ihm natürlich gewiss. „Ihr habt hier einen absolut engagierten Vertreter seines Wahlkreises“, sagt Liminski. „Mein Büro weiß: Wenn was von ihm kommt, muss das prioritär behandelt werden – und das nutzt er auch weidlich aus.“