Plakataktion in Leichlingen Transparente sollen die Corona-Gefahr bannen

Eines der zehn neuen Corona-Banner an der Sporthalle Am Hammer.

Leichlingen – Wer es noch nicht begriffen hat, dass Ausgangsbeschränkungen und Hygienevorkehrungen im Kampf gegen das Coronavirus lebenswichtig sind, wird in Leichlingen jetzt mit großen Plakaten darauf gestoßen. Die Stadtverwaltung hat am Dienstag eine Informations-Kampagne mit eigens hergestellten Bannern gestartet, auf denen der Appell „Sei auch Du ein Lebensretter!“ steht.

Aufruf, sich und andere zu schützen

Neben der Initiative „Leichlingen hilft“, die unter ☎ 02175 / 99 26 66 gemeinsam mit dem Quartierstreff Unterstützung für hilfesuchende Bürger organisiert, sollen die Transparente auf die Gefahren der Virusverbreitung aufmerksam machen und alle zu den jetzt erforderlichen Schutzmaßnahmen aufrufen. Die Banner werden an zehn gut sichtbaren Stellen im Stadtgebiet aufgehängt, in Fußgängerbereichen ebenso wie am Straßenrand. „Es gilt für jeden zwingend, Abstand zu halten, sich regelmäßig die Hände zu waschen und wann immer es geht zuhause zu bleiben!“ unterstreicht Bürgermeister Steffes die Botschaft der Aktion.

Das könnte Sie auch interessieren:

Corona-Hilfe Leichlingen Anzeige Bürgermeister und Globolus rufen zum Maskennähen auf

Corona-Hilfe Leichlingen Anzeige Bürgermeister und Globolus rufen zum Maskennähen auf

Leichlinger Autorin schreibt Corona-Brief Anzeige Krisenhelfer Hase Felix schaltet sich ein

Mit dem Hashtag #zuhauseinleichlingen möchte das Social-Media-Team der Stadt zudem künftig Anliegen mit Corona-Bezug bündeln. Der Hashtag darf auch von anderen Institutionen und privaten Nutzern der sozialen Medien für passende Posts eingesetzt werden.