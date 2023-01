Rathaus-Parkplatz gesperrt Leichlinger Karnevalszelt wird ab Freitag aufgebaut

Die Karnevalspartys im Zelt vor dem Rathaus beginnen mit dem Sturm aufs Rathaus an Weiberfastnacht.

Leichlingen – Die „tollen Tage“ rücken näher, daher rollt auch das Karnevalszelt auf Leichlingen zu. Anlieferung und Aufbau beginnen bereits am Freitag, 14. Februar. Darum ist der Parkplatz des Rathauses Am Büscherhof am Freitag den ganzen Tag über gesperrt. Bereits morgens ab 6 Uhr kann man dort nicht mehr parken.

Ab Samstag, 15. Februar, werden für die Besucher der Stadtverwaltung zwei Parkreihen eingerichtet, auf denen man mit Parkscheibe für maximal zwei Stunden stehen darf. Der Rest des Parkplatzes bleibt gesperrt. Er steht voraussichtlich erst ab Samstag, 29. Februar, wieder zur Verfügung.

Prinz stürmt das Rathaus

Im Zelt beginnt das Treiben an Weiberfastnacht, 20. Februar, um 10 Uhr. Am Vormittag, wenn um 11.11 Uhr der Sturm aufs Rathaus beginnt, ist der Eintritt frei. Ab ca. 16 Uhr kostet der Eintritt zur anschließenden Wieverfastelovends-Party mit DJ dann acht Euro.

Disco mit Kostümwettbewerb

Weiberfastnacht, Donnerstag, 20. Februar, lädt das Leichlinger Kinder- und Jugendzentrum von 15 bis 18 Uhr zur Karnevalsdisco ein. Es gibt Überraschungen und einen Kostümwettbewerb mit Preisen für die coolste Verkleidung. Die jecke Disco ist für Acht- bis Zwölfjährige. Der Eintritt ist frei. (hgb)

Am Samstag, 22. Februar, steigt gegen 16 Uhr im Zelt die After-Zoch-Party (Eintritt: zehn Euro). Sie ist bereits ausverkauft. Mit Glück kann man aber an der Abendkasse, die zwischen 19 und 20 Uhr öffnet, noch Einlass bekommen.

Das Programm im Zelt geht mit der Kinderparty der KG Blütenstädter am Sonntag, 23. Februar, 14 bis 18 Uhr (Eintritt: sieben Euro), weiter und endet am Dienstag, 25. Februar, mit der Nubbelverbrennung um 19 Uhr (Eintritt frei). (hgb)