Leichlingen – Die Zeiten, als in Leichlingen in einer Woche ein Dutzend Martinszüge auf den Straßen unterwegs waren, sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie vorbei. Nach zwei Jahren Pause hat sich das Brauchtum noch nicht wieder erholt. Auch den von der Stadtverwaltung seit mehreren Jahren geplanten, bisher aber nie zustande gekommenen stadtweiten „Zug der Lichter“, an dem alle gemeinsam teilnehmen sollten, wird es 2022 erneut nicht geben.

Ein Aufruf dazu ist gescheitert, weil nicht alle Schulen und Kitas vereint mitmachen wollten. So kommt es im November in diesem Jahr zu mehreren einzelnen Umzügen, teils feiern Schulen und Kindertagesstätten aber auch nur in kleinerem Rahmen mit Kindern und Eltern.

Eilige Suche nach Pferden und Kapellen

Einige Grundschulen hatten sich bei ihren Planungen eigentlich darauf eingestellt, dass es 2022 zu dem angekündigten zentralen Lichter- und Laternenzug kommen würde und eigene Vorbereitungen deshalb zurückgestellt. Nachdem das Projekt von der Verwaltung aber wieder abgesagt worden ist, kamen sie plötzlich in Not. Denn es gab ziemliche Schwierigkeiten, in der Kürze der Zeit genügend Reiter im roten Mantel und Musikkapellen für die getrennten Umzüge zu organisieren.

Fünf Umzüge der Grundschulen in Leichlingen

Laternen werden rund um den Martinstag, der am Freitag, 11. November, begangen wird, dennoch in Leichlingen leuchten. Ein Überblick über die Veranstaltungen der Grundschulen:

Die Grundschule Uferstraße hält ihre Martinsfeier bereits am Montag, 7. November, ab. Sie beginnt um 17 Uhr auf dem Schulhof. Eine halbe Stunde später setzt sich, begleitet von Blasmusikern des Gymnasiums, der Umzug in Bewegung, der eine Runde bis zur Weyermannstraße dreht. Nach der Rückkehr warten an der Schule Martinsfeuer, Mantelteilung, Glühwein, Kinderpunsch und Weckmänner.

Die Grundschule Bennert zieht am Mittwoch, 9. November, gegen 17.15 Uhr singend durch den Ort. Der Schulverein empfängt die Kinder und Eltern anschließend ebenfalls mit Weckmännern, Glühwein und Kakao.

Die Grundschule Büscherhof, zurzeit ja im Schulzentrum Am Hammer untergebracht, startet ihre Feier am Donnerstag, 10. November, um 16.30 Uhr auf dem Pausenhof, wo der Schulverein ein Hüttendorf mit Getränke- und Imbissbuden aufbaut. Um 17.30 Uhr marschiert der Zug mit Pferd, der Blaskapelle des Gymnasiums und den Laternen der Kinder, die vorher in den Klassenzimmern ausgestellt werden, durch den Eicherhofer Park. Für Freitag wird jeder Klasse außerdem ein Riesenweckmann für alle gebacken.

Die Katholische Grundschule Kirchstraße beginnt am Donnerstag, 10. November, um 17.45 Uhr mit der Aufführung der Mantelteilung auf dem Schulhof. Danach geht der Zug über Kirchstraße, Gartenstraße, Mittel- und Heinrich-Gier-Straße in Begleitung der Dabringhausener Musikanten zurück zum Martinsfeuer, wo es Weckmänner, Glühwein und Punsch gibt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Trotz drohender Energie-Knappheit Anzeige Weihnachts-Beleuchtung in Leichlingen ist gerettet

Baustelle an der Wupper Anzeige 400.000 Euro für den Rathausplatz hat Leichlingen sicher

Kalender-Shooting Anzeige Kurviges Model aus Leichlingen kämpft für Respekt für alle Körper von Rika Kulschewski

Die Grundschule Witzhelden startet ihren Martinszug am Donnerstag, 10. November, um 17 Uhr. Er zieht über Solinger, Hauptstraße und Friedhofsweg. An der Schule wird ein Martinsfeuer entfacht und bei Weckmännern und Glühwein die Begegnung St. Martins mit dem Bettler nachgespielt und erzählt. Geschäfte in Witzhelden wollen an dem Abend für die Laternenkinder länger öffnen.