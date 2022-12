Schutz vor Corona Impfmobil war am Sonntag gut besucht

Das mobile Impfzentrum aus der Kreisstadt machte am Sonntag erstmals in Leichlingen Station.

Leichlingen/Burscheid – Wenn der Weg aus dem Kreisnorden ins Impfzentrum in Bergisch Gladbach zu weit ist, kommen die Impfärzte eben in den Norden. In Burscheid war die Aktion schon früher Woche gestartet und wurde an diesem Montag wiederholt, Leichlingen hatte am Sonntag seine Impfmobil-Premiere – und die war ausgesprochen gut besucht.



Kurz vor dem eigentlich geplanten Ende der Aktion gegen 18 Uhr hatten sich bereits 112 Leichlingerinnen und Leichlinger eine Spritze mit dem Wirkstoff von Biontech setzen lassen, doch immer noch standen weitere Impfwillige geduldig an. Und wurden daraufhin auch noch geimpft.

Ein kleiner Pieks im Rettungswagen. Lucas Pavlekovic ließ sich von Philipp Nieper seine Corona-Schutzimpfung verpassen. Copyright: Britta Berg

Mit zwei Impfteams ist die Feuerwehr Bergisch Gladbach zurzeit unterwegs, ein Team allein in der Kreisstadt, das zweite in den übrigen kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Die Impfung selbst wird von Ärzten ausgeführt, die sonst im Impfzentrum des Kreises in der Rhein-Berg-Galerie in Bergisch Gladbach im Einsatz waren. Als dort die Zahl der Impfwilligen spürbar zurückging, kam die Idee mit den mobilen Impfzentren auf. Spät, aber nicht zu spät, wie es aussieht.



George Aleilo (links) übersetzt Thoalfakar Almazroui das Formular zur Impfung, Auch Önder Balkaya (rechts) bot seine Hilfe an. Copyright: Britta Berg

Waren es Montag vor einer Woche 85 Personen in Burscheid gewesen, die sich auf dem Marktplatz ihre Corona-Schutzimpfung abholten, waren es eine Woche zuvor 63 gewesen. Und auch gestern war der Andrang groß. „Wir sind froh, dass unser Impfangebot so angenommen wird“, sagt Elmar Schneiders von der Feuerwehr Bergisch Gladbach, die die Infrastruktur für die Impfteams bereitstellt.

Vor dem Bistrot Lanzelot im Brückerfeld war der Andrang „schon rekordverdächtig“, so Schneiders. Alle Personen ab 16 Jahren können sich ohne Terminvereinbarung impfen lassen, Jugendliche unter 18 Jahren müssen allerdings zusätzlich zu den üblichen Impfformalien eine Einverständniserklärung ihrer Eltern vorlegen. In Leichlingen gibt es die Möglichkeit am kommenden Sonntag, 8. August wieder, von 12 bis 18 Uhr im Brückerfeld. (ger)