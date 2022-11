Sengbach-Talsperrenlauf des TV Witzhelden Halbmarathon läuft im Netz

Leichlingen-Witzhelden – Seinen traditionellen Sengbach-Talsperrenlauf trägt der TV Witzhelden auch in diesem Jahr wieder virtuell und individuell aus. Als Massenveranstaltung mit vielen hundert Teilnehmern kann das beliebte Sportevent wegen der Corona-Beschränkungen nicht ausgerichtet werden, weil laut Turnverein frühzeitige Planungen für einen realen Lauf nicht möglich waren.

Strecke nach Wahl

In der Zeit vom 13. bis 31. August bietet der TV Witzhelden den Lauf über 21,1 Kilometer auf der Originaldistanz rund um die Talsperre an, ebenso kann eine Strecke nach Wahl bewältigt werden. Die 11,3-Kilometer-Runde sowie der Halbmarathon werden unter Wettkampfbedingungen gelaufen. Die Strecke wird ausgeschildert. Im Internet werden Ergebnisse mit Altersklassenwertung veröffentlicht. Und die Sieger bekommen ihre Sachpreise zugeschickt.

Lauftreffs starten um 18 Uhr mit neuen Betreuern

Der TV Witzhelden bietet wieder seine offiziellen Lauftreff-Gruppen an, die montags in Leichlingen am Wanderparkplatz Hasensprung im Weltersbachtal starten (hier auch mit Walking) sowie dienstags in Witzhelden-Brachhausen am Wanderparkplatz Sengbachtalsperre. Jeweils um 18 Uhr sind Mitläufer jeden Alters willkommen.

Dietrich Mesel, der die Lauftreffs viele Jahre lang betreut hat, ist nach Angaben des TV gesundheitlich nicht mehr in der Lage, seine ehrenamtliche Tätigkeit, die er seit 30 Jahren innehatte, auszuüben. Er hat die Läufer bis zur Corona-Krise begleitet und Neulinge ebenso wie erfahrene Sportler betreut. Selbst hat er mehr als 50 Marathons bestritten. Der Verein dankt ihm für seinen Einsatz bei unzähligen Events und Aktionen.

Neue Lauftreffbetreuer für die aktuelle Saison sind für Leichlingen Matthias Haaser und Reinhard Grave, für Witzhelden Peter Neubauer und Bernd Munk. (hgb)

„Es kann eine Strecke nach Wahl gelaufen oder gewalkt werden“, lädt Mitorganisatorin Margret Knigge ein: „Die Länge kann jeder selbst bestimmen. Hierzu wird eine Teilnehmerliste erstellt.“ Anmeldungen sind ab sofort über die Homepage des TV möglich.

www.sengbachlauf.de