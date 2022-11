Sengbachtalsperre Umweltamt verbietet illegalen Schrottplatz auf der Kuhwiese

In Witzhelden wuchs eine Deponie, welche das Umweltamt so nicht genehmigt hatte.

Leichlingen-Witzhelden – Mit wachsender Verwunderung sahen zwei Leichlinger auf ihren regelmäßigen Spaziergängen zur Sengbachtalsperre, dass sich eine Weide hinter dem ehemaligen Landhaus Lorenzet in Witzhelden-Neuenhof seit gut einem Jahr in einen Schrottplatz verwandelte.

Motorroller und Müll

Alte Metallregale, defekte Motorroller, Bauschutt und Plastik türmen sich in einem eingezäunten Gelände, wo nebenan im Sommer die Kühe stehen. Immer mehr werde im Naturschutzgebiet abgelagert und mit einem Minibagger verdichtet, erklärten die Leichlinger, die namentlich nicht genannt werden wollen, gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Zweiter illegaler Lagerplatz

Eine Nachfrage bei der Kreisverwaltung ergab, dass ein kleines Lager für Baustoffe genehmigt worden war. Auf den Hinweis rückten Mitarbeiter des Umweltamtes beim Kreis noch einmal zur abgelegenen Wiese aus und waren bass erstaunt. Gemeinsam mit der Stadt Leichlingen und dem Tiefbauamt inspizierte die Behörde das Areal und bemängelte, dass Bodenaushub und Straßenmaterial dort entsorgt wurden.

Dem Unternehmer, der den Lagerplatz nutzt, wurde laut Kreissprecher Alexander Schiele zur Auflage gemacht, das Material zeitnah zu entsorgen, was er auch zugesagt habe. In kurzer Folge ist es nun der zweite Fall, dass am Umweltamt vorbei in freier Natur ein Lagerplatz entsteht, ohne dass eine entsprechende Genehmigung vorliegt. Nach wie vor prüft der Kreis, ob die Wiese in Burscheid-Dürscheid, die vom Gasleitungsverleger Open Grid großflächig mit Schottermaterial versiegelt wurde, überhaupt genehmigungsfähig ist. Die Baustelle ruht.

Kein Wanderparkplatz mehr

Die beiden Leichlinger Spaziergänger, die nun auf den Schrott aufmerksam gemacht haben, bemängeln übrigens noch etwas in Neuenhof. Der ursprüngliche Wanderparkplatz entlang der Straße sei seit der Einrichtung des Lagerplatzes ersatzlos gestrichen worden.