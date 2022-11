Telefonanrufe beenden Polizei warnt vor Betrügern mit Corona-Tricks

Rhein-Berg – Die Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis warnt vor Tätern, die versuchen, besonders ältere Menschen mit angeblichen Corona-Tests und -Impfungen zu betrügen und Geld von ihnen zu erbeuten. In einigen Fällen gaben sich die Betrüger als Ärzte aus, die für ihre angeblich schwer erkrankten Patienten Geld bei den Angehörigen erschleichen wollten.

Neue Impf-Masche

Mit dem Start der Impfungen gibt es nun neue Varianten der Masche, warnt die Kreispolizei: „Die Betrüger geben sich als Amtspersonen aus, die Tests auf das Covid-19-Virus durchführen wollen oder bieten den Corona-Impfstoff eines bekannten Herstellers am Telefon an.“

Die Polizei empfiehlt allen Bürgerinnen und Bürgern, das Telefonat in solchen Fällen sofort zu beenden und stellt klar: „Es werden keine unangemeldeten Corona-Tests an der Haustür durchgeführt und es findet auch kein Verkauf von Impfstoffen per Telefon statt!“

Kassenärztliche Vereinigung informiert schriftlich

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein weist in einer Stellungnahme ebenfalls darauf hin, dass sie im Zuge der Terminvergabe für die Covid-19-Impfung niemanden anruft und auch niemanden mit Besuchen beauftragt. Impfberechtigte würden stattdessen von offizieller Stelle schriftlich benachrichtigt, wenn sie impfberechtigt sind und gebeten, sich wegen einer Terminabsprache an die bundesweit einheitliche Service-Hotline 116 117 zu wenden, sobald Termine vergeben werden – das sei zurzeit aber noch nicht der Fall. Präventionshinweise gibt die Polizei auch im Internet.

polizei.nrw/betrug-mit-dem-corona-virus