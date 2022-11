Umweltschutz in Leichlingen Mobilitätsfest abgesagt, Klimatag findet statt

Leichlingen – Wegen der Unwetterwarnung hat der Rheinisch-Bergische Kreis das eigentlich für den Freitag, 20. Mai, geplante Mobilitätsfest auf dem Marktplatz in Leichlingen abgesagt. Für den Freitagnachmittag werde aktuell ein schweres Unwetter mit starken Sturmböen vorhergesagt, so eine Kreissprecherin. „Die Entscheidung treffen wir mit schweren Herzen. In das Fest wurde von uns und unseren Partnern viel Arbeit reingesteckt. Sicherheit geht hier aber nun einmal vor“, so Landrat Stephan Santelmann. „Wir wollen das Event für die Bürgerinnen und Bürger aber weiterhin veranstalten und suchen jetzt nach einem Ersatztermin.“

Auf dem Marktplatz sollte am Freitag fast alles parken, was Räder hat – vom Wasserstoffbus mit Brennstoffzelle über den Bergischen Fahrradbus bis zu E-Bike-Leihrädern und Bobby Cars für Kinder. An acht Themenständen wird über Lastenräder, E-Car-Sharing, Rad-Garagen, Nachtbusse, Mitfahrbänke, Radpendlerrouten und Mobilstationen informiert. Zusätzlich sollte es eine Talkrunde zur Mobilitätswende geben.

Klimatag findet statt

Was stattfindet, ist der erste Leichlinger Klimatag am Sonntag, 22. Mai, von 11 bis 18 Uhr,an dem auf Einladung der Stadtverwaltung rund 30 Akteure teilnehmen.

Was Stadt, Bürgerschaft und Unternehmen dazu beitragen können, die Folgen des Klimawandels zu mindern, wird bei dem Umweltforum auf Markt- und Brunnenplatz bis zur Postwiese präsentiert. Zum Spektrum der Infostände gehören Wupperverband, Biologische Station, Verbraucherberatung, Abfallverband, Baumpfleger, Energieberater und Feuerwehr. Die Stadtverwaltung wird mit Ständen der Technischen Betriebe, des Klimaschutzmanagements, der Wirtschaftsförderung, dem städtischen Bauhof und dem Stadtplanungsamt vertreten sein. Man kann die Starkregenkarte einsehen, sich über Rückstausicherungen, Fledermäuse, Klimabäume, Photovoltaik, Solartechnik, Thermografie und Pelletöfen informieren. Beim Stadtplanungsamt können direkt Anregungen zum neuen Hochwasser-Bebauungsplan abgegeben werden, der ausliegt.

Bürgerbeteiligung zum Hochwasserschutz

Der Bebauungsplan Nr. 109, der Festlegungen zur Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden für das „Hochwassergebiet Wupper“ vorsieht, wird vom 23. Mai bis zum 23. Juni während der Bürgerbeteiligung zur Einsicht öffentlich im Foyer der Verwaltungsnebenstelle Am Schulbusch 16 ausgelegt. Im Gebäudes gilt die Maskenpflicht. Die Unterlagen können auch auf der städtischen Webseite eingesehen werden.

Das 35,1 Hektar große Plangebiet erstreckt sich in der Innenstadt beidseits der Wupper. Während der Auslegung können beim Planungsamt Stellungnahmen zur Niederschrift und per E-Mail abgegeben werden. (hgb)

Im Rahmen der Kampagne „Wir sind Blütenstadt“ verteilt die Verwaltung Tütchen mit einer Wildblumen-Samenmischung namens „Bunter Saum“, die zu hundert Prozent aus gebietseigenen Samen aus gesicherten Herkünften für den Stadt- und Siedlungsbereich besteht. Damit können und sollen die Leichlingerinnen und Leichlinger ihren Garten, Vorgarten, Rasen oder Balkon in ein bunt blühendes Bienen- und Insektenbiotop verwandeln.

Die Blumenwiese zum Selbstzüchten wird künftig auch bei anderen Anlässen verteilt, zum Beispiel an Brautpaare und als Willkommensgruß an Neubürger, die sich im Rathaus anmelden.