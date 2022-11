Leverkusen – Jetzt gehen die Uhren im Rheinland wieder anders, die närrische Jahreszeit startet in den Straßenkarneval und gewohnte Öffnungszeiten in Leverkusen ändern sich. Ein Überblick:

Stadtverwaltung:

Das Straßenverkehrs- und das Bürgerbüro sind Donnerstag und Freitag nur mit vorheriger Terminvereinbarung zu erreichen. Geschlossen ist an diesen Tagen die Gewerbemeldestelle und das Fundbüro. Der Fachbereich Soziales ist Weiberfastnacht nicht besetzt, ebenso die Stadtbibliothek. Die komplette Stadtverwaltung ist an Weiberfastnacht ab 12 Uhr und den ganzen Rosenmontag geschlossen.



An Weiberfastnacht, 20.02.20, und Karnevalsfreitag, 21.02.20, ist der Bereich Meldewesen nur vormittags, nach vorheriger Terminvereinbarung, geöffnet.

Wupsi:

Die Wupsi-Kundencenter in Opladen ist an Weiberfastnach von 7:30 bis 14 Uhr geöffnet. Die Kundencenter im City Point in Wiesdorf und an der Hauptverwaltung in der Fixheide öffnen von 8 bis 14 Uhr. An Rosenmontag bleiben alle Center geschlossen.

Kartenbüro Forum:

Weiberfastnacht von 10 bis 12 Uhr, Veilchendienstag von 10 bis 13 Uhr, Rosenmontag geschlossen.

EVL:

Die Zentrale der EVL am Overfeldweg 23 schließt an Weiberfastnacht, 20. Februar, bereits um 13 Uhr. Das Kundencenter der EVL und das Wupsi-Kunden-Center im City Point haben bis 13 Uhr geöffnet. An Rosenmontag, 24. Februar, sind die Geschäftsräume der EVL an beiden Standorten und auch das Wupsi-Kunden-Center im City Point ganztägig geschlossen. An den anderen Karnevalstagen gelten an beiden Standorten der EVL die üblichen Öffnungszeiten (City Point: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr). Bei Störungen und in Notfällen ist die EVL unter 0214/892 985 10 jederzeit telefonisch erreichbar.

Frauenberatungsstelle

Die Frauenberatungsstelle in der Birkenbergstraße 35 hat an Weiberfastnacht vonm 10 bis 12 Uhr, am Freitag von 9 bis 12 Uhr, und am Dienstag von 9 bis 17 Uhr mit einer offenen Beratungszeit von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Telefon: 02171 28320. Rund um die Uhr können sich Frauen an das Hilfetelefon wenden: 08000116016.

Villa Römer:

Die Villa Römer bleibt am 22. und 23. Februar geschlossen.

Volkshochschule:

Das VHS-Servicecenter ist nur an Weiberfastnacht geschlossen, deswegen entfällt an dem Tag auch die Sprachberatung "Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache). An allen anderen Karnevalstagen ist geöffnet.

Avea:

In der Rosenmontagswoche findet die Abfuhr der Restmülltonnen, der Papiertonnen und der gelben Säcke jeweils einen Wochentag später als gewohnt statt. In den Abfuhrpläne ist dies berücksichtigt. Wertstoffzentrum und Schadstoffannahme in der Dieselstraße sind Weiberfastnacht von 8 bis 18 Uhr geöffnet, die Müllverbrennungsanlage und das Biomassezentrum in Burscheid bis 16.30 Uhr. Am Freitag gelten die gewohnten Öffnungszeiten. Rosenmontag sind alle Avea-Anlagen in Leverkusen geschlossen.