60 Jahre Stadtkantorei Leverkusen Sportlicher Organist rettet das Basssolo

Leverkusen – Ganz so alt, wie manche Lieder, die die Leverkusener Stadtkantorei singt, ist der Chor selbst noch nicht. Allerdings besteht der Hauschor der Christuskirche in diesem Jahr auch schon 60 Jahre. Das Jubiläum feierten die Mitglieder mit einem gut einstündigen Konzert in ihrer evangelischen Heimatkirche in Wiesdorf. 1962 gegründet, damit sei der Chor immerhin genauso alt wie die Rolling Stones, sagte Pfarrer Detlev Prößdorf zur Einführung.



Genauso lange wie Mick Jagger bei den Stones singt also Elisabeth Hüllstrung in ihrer Stadtkantorei, denn sie ist von Anfang an dabei und wurde deshalb natürlich besonders erwähnt.



Stadtkantorei Leverkusen: Evangelischer Tradition verbunden

Die Kantorei fühlt sich der evangelischen Chortradition verbunden und wählte entsprechende Stücke aus. Der Hauptteil galt der Messe Opus 4 von Camille Saint-Saëns mit einem extralangen Kyrie. Für die Soli hatte die Kantorei zwei Sängerinnen und zwei Sänger verpflichtet, weil der eigentlich vorgesehene Basssolist aber ausgefallen war, übernahm diesen Part Michael Porr, auch ein Leverkusener Kantor (Bachchor).



Er spielte eigentlich die Orgel, aber die Saint-Saëns-Messe hat einen langen orgelfreien Abschnitt, in dem er von der Orgel in den Chorraum herunterkam, sein Solo sang und wieder rechtzeitig nach hinten zum Spieltisch auf die Empore aufstieg. Der musikalische Leiter der Kantorei, Bertold Seitzer, sagte, dass Porr so gut gesungen habe, dass kein Wunsch offen geblieben sei.

Elke Schäfer-Ludin spielte Klavier und Rebekka Stephan das Cello. Copyright: Ralf Krieger

Ein zweites Stück, „Hör mein Bitten“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847), das zum festen Repertoire der Kantorei gehört, ist das Klagelied eines Verfolgten, der zum Schluss froh über einen einfachen Platz in der Wüste ist. Ein Merkmal für gute Kunst ist ihre Zeitlosigkeit, so wie der Inhalt dieses Stücks.



In der Christuskirche wird regelmäßig nicht nur Gottesdienst gefeiert, sondern auch mit Sekt und Essen. Das taten auch die Chormitglieder und ihre Gäste. Das nächste große Konzert der Kantorei ist am kommenden Karfreitagnachmittag.