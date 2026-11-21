Gegen 11.30 Uhr am Samstag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A3, zu dem die Feuerwehr Leverkusen gerufen wurde. Beide Berufsfeuerwehrwachen, Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes waren beteiligt.

Die ersten Einsatzkräfte vor Ort fanden zwei schwerbeschädigte Autos vor. Drei verletzte Personen, zwei davon schwer, mussten von der Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit werden. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden sie in Leverkusener Krankenhäuser gebracht.

Die Einsatzstelle wurde abgesichert. Die Autobahn musste hierfür bis auf eine Fahrspur gesperrt werden.