„Hauptamtlich gestützt – ehrenamtlich geführt“ – mit einem Konzept unter diesem Titel soll die Stadtteilbibliothek Schlebusch gerettet werden.

Der erste Entwurf des städtischen Haushaltssicherungskonzepts im Juni '26 sah vor, die beiden Stadtteilbibliotheken in Schlebusch und Opladen aus Kostengründen zu schließen. Das sollte ab 2027/2028 passieren, wenn zwei Mitarbeiterinnen voraussichtlich in Ruhestand gehen. Dagegen hatte es massive Proteste gegeben. Die Stadt hat den Plan zunächst pausiert, um mehr Daten zur Nutzung der beiden Standorte zu erheben.

Deutliche Personaleinsparung

Dem finalen Urteil ist die von Insa Flothow koordinierte Gruppe der Ehrenamtlichen am Standort Schlebusch jetzt zuvorgekommen: Sie legt der Politik ein ausgearbeitetes Konzept vor, das eine deutliche Personaleinsparung für die Stadt und den Erhalt des Standorts vereint. „Wir sind überzeugt: Gemeinsam können wir die Konsolidierungsziele der Stadt erreichen und gleichzeitig ein starkes Signal für gelebte Partnerschaft zwischen Bürgergesellschaft und Verwaltung setzen“, schreibt sie im Anschreiben an den Oberbürgermeister und Ratsvertreter.

Bis vor den Sommerferien war an vier Tagen pro Woche für je fünf Stunden eine hauptamtliche Mitarbeiterin der Stadtbibliothek in Leverkusen vor Ort, jeweils unterstützt von einem Team von Ehrenamtlichen. Freitags hat die Stadtteilbibliothek keine öffentlichen Öffnungszeiten, für den Schulbetrieb allerdings waren immer Ehrenamtliche eigenverantwortlich dort. Seit dem 1. September wurde ein weiterer „Ehrenamtstag“ eingeführt: Immer dienstags wird die Stadtteilbibliothek seitdem ohne hauptamtliche Hilfe geführt.

Die Ehrenamtlerinnen Insa-Ariane Flothow (hinten) und Doris Lück Copyright: Stefanie Schmidt

Das hat sich bewährt, so dass die Ehrenamtler sich nun bereit erklären, drei Tage pro Woche alleine zu übernehmen, um damit die Schließung abzuwenden. Die Stadt müsse dann nur noch an einem Tag pro Woche für etwa fünf Stunden eine hauptamtliche Kraft nach Schlebusch entsenden – eine Einsparung von 75 Prozent der städtischen Personalstunden vor Ort im Vergleich. „Bei Erhalt von 100 Prozent Service für Schüler und Bevölkerung“, wie das Konzept betont.

Stadt soll Träger bleiben

Wichtig ist den Ehrenamtlern, dass die Stadt als Träger weiter verantwortlich bleibt für die fachliche Leitung und den Bestand, etwa was den Kauf von Medien, die Pflege des IT-Systems und die fachliche Koordination der Bildungspartnerschaften angeht. Auch Schulungen für Ehrenamtliche und eine Anbindung an das Hauptnetz der Stadtbibliothek sind den Initiatoren wichtig. „Die Stadt bildet als verlässliche juristische Hülle den rechtlichen und organisatorischen Rahmen, sichert den professionellen Zugang zu Mediennetzen und garantiert den fachlichen Standard“, heißt es in dem Konzept.

Alles Weitere wollen die Ehrenamtlichen vor Ort selbst stemmen: die Betriebs- und Ablauforganisation, Thekendienst und Ausleihe, Neuanmeldungen, Koordination der Bildungspartnerschaften, Ordnung und Regalpflege sowie Leserberatung.

Wichtiger Bildungsauftrag

Und das bei gleichbleibenden Öffnungszeiten von 22 Stunden pro Woche: 12 Stunden für die Öffentlichkeit und zusätzlich zehn Stunden exklusiv für den Schulbetrieb. „Wir sind da und wollen helfen“, betont Flothow im Gespräch mit dieser Zeitung. Das Team der Ehrenamtlichen sei seit Jahresbeginn bereits von 20 auf 25 angewachsen, alle wollen helfen, den Fortbestand der Einrichtung zu sichern. Dabei gehe es nicht nur um die wohnortnahe Versorgung mit Büchern: Die Stadtteilbibliothek betreibt mehr als zehn Bildungspartnerschaften mit Kitas und Schulen, darunter auch die Hugo-Kükelhaus-Förderschule, und trägt damit zum Bildungsauftrag bei.

Zudem ist die Bibliothek ein wichtiger Ort der Begegnung, auch für ältere Menschen, denen der Weg nach Wiesdorf zu weit ist. „Die Schlebuscher haben uns im letzten Jahr deutlich gezeigt, dass ihnen der Erhalt ihrer Bücherei wichtig ist“, sagt Flothow.