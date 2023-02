Leverkusen – Erstmals haben sich die Grünen dazu durchgerungen, verkaufsoffenen Sonntagen zuzustimmen. „Wir haben in der Fraktion lange darüber diskutiert“, sagte jetzt im Stadtrat Dirk Danlowski, der sich wohl mit am schwersten getan hatte, den Angestellten im Handel mehrere freie Sonntage wegzunehmen.

Kritik von Klimaliste und Linke

Die schwierige Lage nach den beiden Corona-Lockdowns habe den Ausschlag gegeben, ergänzte er. Offene Läden am Sonntag böten die Möglichkeit, die Pandemie-bedingten Umsatzeinbrüche wenigstens ein bisschen zu füllen. Auch in der Bürgerliste sieht man das so: „Die Sonntage sind eine wichtige Einnahmequelle. Die sollte man nicht verstopfen“, sagte Fraktionschef Erhard Schoofs am Montagabend.

In der Klimaliste und bei der Linken erhob sich indes Kritik. Benedikt Rees geht davon aus, dass die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft erneut vor Gericht ziehen und auch wieder obsiegen wird. Keneth Dietrich findet das Umsatz-Argument falsch: Der Einzelhandel leide unter der Abwanderung seiner Kunden ins Internet. Gegen diesen Megatrend könne man mit ein paar verkaufsoffenen Sonntagen auch nichts ausrichten.

Bei der Abstimmung setzten sich die Kritiker der Offenen Sonntage allerdings nicht durch. Auch wenn es in der SPD-Fraktion ebenfalls ein paar Nein-Stimmen gab.

