Ausstellung zum 2. Weltkrieg Eine verstörende Mahnung

Darius Andruszkiewicz erinnert mit seinen Exponaten in der Stadtbücherei an den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.

Leverkusen – Tanja Dietrich von der Stadtbibliothek sagt klar, dass das Team des Hauses im Vorfeld durchaus diskutiert habe, wie diese Ausstellung zu präsentieren sei. Ob sie zu präsentieren sei. Die zentrale Frage: „Darf man Hakenkreuze zeigen?“ Letztlich kamen alle zu dem Schluss: Ja, man darf. Denn das, was diese Ausstellung von Darius Andruszkiewicz in der Hauptstelle der Stadtbibliothek in Wiesdorf zeigt, mag in Teilen verstörend sein. Aber das, was sie impliziert, ist es nicht. Es geht um den 80. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges am 1. September. Es geht um eine Mahnung.

Am 1. September 1939 überzogen die deutschen Truppen Polen mit ihrem Blitzkrieg. Andruszkiewicz, 55 und selbst mit familiären Wurzeln in Polen, sammelt seit Jahren Dinge, die an diesen Tag, in die damalige Zeit erinnern. Und er tut dies, wie er sagt, „weil wir seit über 70 Jahren in Frieden und seit langem in einem vereinigten Europa leben und ich hoffe, dass dies auch so bleibt“. Was passieren kann, wenn nicht, das sehe man ja in dieser Ausstellung.

Sie umfasst zahlreiche Fotos vom Krieg in Polen. Zeitungsberichte. Propagandaschriften. Heeresdokumente. Und zahlreiche Gegenstände, die auf den Schlachtfeldern gefunden wurden: Soldatenhelme, teilweise mit sichtbaren Granatsplittereinschlägen. Feldflaschen. Patronen. Messer. Karten. All diese Dinge gehören dem Sammler und Mahner Andruszkiewicz. Und für Ausstellungen wie diese stellt er sie nach eigenen Worten gerne zur Verfügung. Damit jeder sehen kann, was einmal war und was nie wiederkehren darf.

Die Ausstellung von Exponaten aus der Sammlung Andruszkiewiczs ist noch bis zum 20. September in der Hauptstelle der Stadtbibliothek Leverkusen in Wiesdorf (Zugang durch die Rathaus-Galerie) zu sehen.

Die Öffnungszeiten sind: dienstags bis freitags von 11 bis 18 Uhr sowie samstags von 11 bis 14 Uhr.