Leverkusen – Am Samstag, 14. Mai 2022, empfängt Bayer 04 Leverkusen in der BayArena um 15.30 Uhr den SC Freiburg zum 34. und letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga-Saison 2021/2022. Das Hinspiel gewannen die Breisgauer 2:1. Und auch beim Rückspiel in Leverkusen dürfte es ein heißer Tanz werden: Freiburg kann sich noch für die Champions League qualifizieren. Und Sie können beim Saisonfinale im Stadion live dabei sein: Die Redaktion verlost 4 x 2 Eintrittskarten für das Spiel.

Sie und eine Begleitperson haben die Chance, das nächste Heimspiel im Stadion zu verfolgen. Was Sie dafür tun müssen? Füllen Sie einfach unser Gewinnspielformular aus – und mit etwas Glück gehören zwei Karten Ihnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Die Karten sind personalisiert und ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen dem Gewinner mit der Gewinnbenachrichtigung zu. Das Gewinnspiel endet am 12. Mai 2022 um 11 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.