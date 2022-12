Blick hinter die Kulissen im Haus mit dem markanten Zwiebeltürmchen

Einen Blick hinter die Kulissen warfen am Sonntag die angemeldeten Besucher des frisch umgebauten Alten Rathauses. Eine kleine Ausstellung erläuterte die Geschichte des markanten Baus mit dem Zwiebeltürmchen und manche Besucher erinnerten sich an die Zeit, als hier die Sparkasse untergebracht war. Das Staunen war groß, dass nun so viel mehr Platz da ist. Denn manche Wand, die nicht gerade tragend war, fiel. Auch die Polizei war im Gebäude einmal untergebracht, das die Stadt 2018 kaufte, um ein Veranstaltungszentrum dort unterzubringen. Die ersten Arbeiten sind abgeschlossen, weitere Räume sollen folgen. Rebecca Hermann von der Kultur im Bürgermeisterbüro bedauerte, noch nicht sagen zu können, wann der lang ersehnte Veranstaltungsraum den Leichlingern zur Verfügung steht. Corona-bedingt ist das derzeit nicht möglich. Mitglieder des Fördervereins der Bücherei waren da und freuen sich bereits auf erste Lesungen. JAN/ Foto: Britta Berg