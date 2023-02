Leverkusen – Seit 2013 ist eine Überbauung des Bunkers an der Bahnhofstraße, auf dem sich seit Jahrzehnten ein Parkplatz befindet, in der Diskussion. Beispielsweise eine Markthalle könnte darauf errichtet werden, der Verkehr zum Parkplatz so aus der Fußgängerzone herausgehalten werden. Doch die Debatte darüber wird sich wohl noch über weitere Jahre hinziehen.

Wie der Fachbereich Stadtplanung der Stadt Leverkusen jetzt auf eine Anfrage der CDU hin mitteilte, können die derzeit bestehenden öffentlichen und privaten Parkflächen, zum Teil auch Garagen, auf dem Bunkerareal nicht ersatzlos entfallen. Eine alternative Nutzung werde dort erst möglich, wenn die im geplanten Bahnhofsquartier geplanten Stellplätze errichtet und nutzbar seien. Dies wird sich aber wohl – wie der ganze Baukomplex – um mehrere Jahre verspäten.

Die als Bauherr eingesprungene Cube Real Estate lässt derzeit die Baupläne, deren Intentionen sich über die Zeit der Corona-Pandemie verändert haben, an neue Zielvorgaben anpassen. Vor 2023 kann an dem Vorhaben für die Bahnhofstraße wohl nicht weitergeplant werden. Auch könne nicht mit Fördermitteln gerechnet werden, teilt die Stadtverwaltung nun mit. Die Stadt müsste für das Bauvorhaben selbst aus ihrem Haushalt aufkommen. (ger)