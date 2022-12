Leverkusen – Der Unfallfahrer war erst 17, er durfte nur begleitet fahren. Um 1.23 Uhr am Freitagmorgen hat der Jugendliche mit drei Begleitern im Auto an der Berliner Straße die Kontrolle über das Auto verloren und es in die Bushaltestelle »Seniorenzentrum« gefahren.

Die Haltestelle heißt Senniorenzentrum. Copyright: Ralf Krieger

Das Buswartehäuschen ist komplett zerstört, daneben lagen sogar zwei blutige Gesichtsmasken. Bei dem Unfallfahrer, der leicht verletzt wurde, stellten die Polizisten vor Ort 0,8 bis 0,9 Promille Alkohol in der Atemluft fest. Er musste eine Blutprobe abgeben. Das Auto soll einen Totalschaden haben. Die drei Personen, die mit ihm im Auto gesessen haben, sind laut Polizeiangaben unverletzt.

Ob der im Führerschein eingetragene Begleiter unter den Mitfahrern war, konnte ein Polizeisprecher aus der Akte nicht herauslesen. Da aber der Halter des Unfallautos mit im Wagen gesessen hat, liegt das durchaus nah.