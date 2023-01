CDU Leverkusen Ulrich Müller bleibt Chef der Arbeitnehmerschaft

Ulrich Müller (links) wurde bei der CDA in seinem Amt bestätigt.

Leverkusen – Es herrscht Kontinuität bei der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft: Auf der Mitgliederversammlung wurde Ulrich Müller erneut für weitere zwei Jahre im Amt des Kreisvorsitzenden bestätigt. Auch die weitere Führungsriege der CDA bleibt weitgehend unverändert. Müllers Stellvertreter ist weiterhin Günter Schlupp.



Gutes Ergebnis für Schönberger

Frank Schönberger, CDU Copyright: Ralf Krieger

Der frühere Chef des Kreisverbands und OB-Kandidat Frank Schönberger hat auf dem Bezirksparteitag der CDU Mittelrhein ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Bei den Vorstandswahlen bekam er die zweitmeisten Stimmen. Neuer Bezirksvorsitzender ist der NRW-Landesminister und Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski. Der Leverkusener Landtagsabgeordnete Rüdiger Scholz gehört als CDU-Kreisvorsitzender automatisch dem Bezirksvorstand an.



Die CDU Mittelrhein ist der Zusammenschluss der fünf CDU-Kreisverbände aus Köln, Bonn und Leverkusen sowie den Kreisen Rhein-Sieg und Rhein-Erft. In dieser Region leben rund zweieinhalb Millionen Menschen. Die CDU hat hier nach eigenen Angaben rund 16.000 Mitglieder. (tk)

Ebenso gehören Rüdiger Scholz, Landtagsabgeordneter und Chef des CDU-Kreisverbands, und Siegfried Klein weiterhin als Beisitzer dem Kreisvorstand an, in dem es nur ein neues Gesicht gibt: Benedict Reuß wurde erstmals in diese Funktion gewählt. Die Vertretung des Kreisverbandes Leverkusen auf der Bundes- und Landestagung der CDA übernehmen Ulrich Müller und Günter Schlupp.

Die beiden Jahre der abgelaufenen Wahlperiode seien von der Corona-Pandemie geprägt, berichtete am Dienstag Rüdiger Scholz. Eine nach außen gerichtete Arbeit der CDA „musste weitestgehend unterbleiben“. Umso mehr sei beabsichtigt, nun wieder verstärkt mit Veranstaltungen und Aktionen in der Öffentlichkeit aufzutreten und insbesondere zu arbeitnehmerspezifischen Belangen Position zu beziehen.