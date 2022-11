Chempark Leverkusen 427 Azubis starten in einen neuen Lebensabschnitt

Leverkusen – 427 junge Menschen sind im Chempark Leverkusen ins Berufsleben gestartet: Bayer, Currenta, Lanxess und Co. begrüßten am Montag ihre neuen Auszubildenden in mehr als 20 verschiedenen Berufen. Der Großteil der Azubis absolviert eine technisch-naturwissenschaftliche Ausbildung, etwa als Chemikant/in oder Automatisierungselektroniker/in.

Bei Bayer zeigt man sich zufrieden mit dem anhaltend großen Interesse an einer Ausbildung oder einem dualen Studium im Konzern: Rund 17 500 Bewerbungen auf 731 Ausbildungsplätze gingen in diesem Jahr ein – 238 Jugendliche konnten am vergangenen Montag ihre Ausbildung am Leverkusener Hauptsitz beginnen. Kontinuierlich passe man die Ausbildungen an die veränderten Anforderungen infolge der Digitalisierung an, ließ der Konzern mitteilen und verwies in diesem Zusammenhang etwa auf das aktualisierte Duale Studium Wirtschaftsinformatik, das nun auch mit einem Schwerpunkt in „Cyber Security“ studiert werden könne.

Das könnte Sie auch interessieren:

Neue Ausbildung für Erzieher Anzeige Mit „Pia“ gegen den Personalmangel in Leverkusen von Stefanie Schmidt

„Als Arbeitgeber nicht für Arbeit schämen“ Anzeige Wie Firmen erfolgreich Mitarbeiter gewinnen von Stefanie Schmidt

Auch Currenta hat in diesem Jahr sein Ausbildungsportfolio erweitert: So werden seit dieser Woche die ersten Mechatroniker mit der Zusatzqualifikation Kältetechnik ausgebildet, zudem startete der Duale Studiengang Elektrotechnik. Insgesamt 100 neue Azubis begrüßte das Chemieunternehmen an den drei Chempark-Standorten Leverkusen, Dormagen und Krefeld in diesem Ausbildungsjahrgang. Dabei lege man Wert auf die Vernetzung der Auszubildenden: Von Digitalisierung wolle man nicht nur sprechen, sondern sie gezielt nutzen, so Arbeitsdirektor Alexander Wagner. Jeder Azubi erhielt deshalb ein Tablet sowie einen Zugang zur gemeinsamen Cloud.

Hohe Übernahmequote

215 junge Menschen – und damit so viele wie noch nie – konnte Lanxess in diesen Tagen als neue Auszubildende willkommen heißen, davon 112 in Leverkusen. Sie wurden aus mehr als 6100 Bewerbern ausgewählt. Der Großteil der Berufseinsteiger startet auch hier in eine naturwissenschaftliche Ausbildung, darüber hinaus bietet Lanxess jedoch auch kaufmännische Ausbildungen an. Der Konzern verweist auch auf die Übernahmequote: In diesem Jahr habe man 88 Prozent aller Auszubildenden übernommen.

Nach dem Ausbildungsbeginn ist dabei vor dem Ausbildungsbeginn: Wer im nächsten Jahr bei einem der Chempark-Unternehmen seine Ausbildung oder sein Duales Studium beginnen möchte, kann sich bereits jetzt bewerben.